Un séisme secoue une partie de la Colombie-Britannique

Washington — L’Institut d’études géologiques des États-Unis rapporte qu’un tremblement de terre de magnitude 6,2 a secoué une partie de la Colombie-Britannique, près de la frontière avec l’Alaska.



La géophysicienne Amy Vaughan affirme que le séisme superficiel a eu lieu vers 4 h 30, heure locale, à un peu moins de 50 km du petit village de Mosquito Lake, en Alaska, et à environ 130 km de Whitehorse, au Yukon.



Elle ajoute que ce type de séisme a le potentiel de causer des dommages, mais que l’endroit où il a frappé et les infrastructures dans la région ont réduit les risques qu’il y ait des problèmes majeurs. Mme Vaughan dit qu’un tel séisme aurait tiré les gens de leur sommeil et fait tomber les objets de leur tablette.



Le site de l’Institut indique que près de 200 personnes ont rapporté avoir ressenti la secousse.



Selon Mme Vaughan, la région est hautement sismique et un tremblement de terre de cette magnitude n’est pas inhabituel.

Plus de détails suivront.