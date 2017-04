Obamacare revient à l’ordre du jour

Washington — L’abrogation de la loi emblématique sur la santé de Barack Obama pourrait bien revenir à l’ordre du jour au Congrès, la majorité républicaine revenant à la charge après son échec cinglant du mois de mars. « Nous n’avons pas encore pris de décision sur un vote, mais il y a du progrès, et nous continuerons à avancer afin d’abroger et de remplacer Obamacare », a déclaré jeudi le président de la Chambre des représentants, Paul Ryan. Le 24 mars, la majorité avait été contrainte de retirer au dernier moment son texte d’abrogation de la loi de 2010 face à une fronde d’élus républicains, issus à la fois de l’aile modérée et de la faction ultraconservatrice du « Freedom Caucus ». Depuis, un petit groupe de parlementaires tâchait de rédiger une nouvelle version capable d’unir la majorité.