La paralysie budgétaire est évitée à Washington

Washington — Les administrations fédérales américaines ne devraient pas fermer vendredi soir, les élus du Congrès s’apprêtant à adopter une loi budgétaire in extremis pour éviter toute paralysie. Les présidents républicains des commissions des dépenses de la Chambre des représentants et du Sénat ont présenté dans la nuit de mercredi à jeudi un texte finançant l’État fédéral jusqu’au 5 mai alors que les financements actuels expirent vendredi soir à minuit. La Chambre puis le Sénat doivent adopter ce texte avant cette date butoir. Aux États-Unis, l’État fédéral ne peut fonctionner sans que le Congrès ait voté des crédits de fonctionnement. La majorité républicaine et l’opposition démocrate sont sur le point de conclure leurs négociations sur une loi permettant de terminer l’année budgétaire 2017, soit jusqu’au 30 septembre.