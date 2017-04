Un juge bloque le décret Trump contre les «villes sanctuaires»

Los Angeles — Le président Donald Trump a qualifié de « ridicule » la décision d’un juge américain de suspendre en grande partie l’application d’un décret présidentiel visant à priver de financements fédéraux les collectivités opposées à sa politique anti-immigration, assurant vouloir porter l’affaire devant la Cour suprême.

Il s’agit d’une décision « ridicule. On se voit à la Cour suprême», a tweeté mercredi Donald Trump.

First the Ninth Circuit rules against the ban & now it hits again on sanctuary cities-both ridiculous rulings. See you in the Supreme Court!