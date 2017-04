Mobilisation mondiale pour la défense de la science

Washington — Sonnés par l’élection de Donald Trump, des milliers de scientifiques et de défenseurs de la science sont attendus samedi à Washington et à travers le monde à l’occasion d’une marche pour défendre la recherche scientifique. Cette mobilisation coïncide avec la journée mondiale de la Terre. « Ceux qui ont organisé cette marche insistent sur le fait qu’elle n’est pas politique et ne cible pas des responsables gouvernementaux en particulier », a expliqué Rush Holt, président de l’Association américaine pour l’avancement de la science (AAAS), plus grande organisation scientifique généraliste, qui publie la prestigieuse revue Science. « Les scientifiques se rendent compte depuis ces dernières années […] que les faits scientifiques sont trop souvent ignorés dans les débats publics, pour être remplacés par des opinions et des croyances idéologiques. » Pendant sa campagne, M. Trump avait déclaré que le changement climatique était un canular monté par les Chinois, avant de se montrer plus nuancé depuis son élection.