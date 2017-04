Après l’attentat de Paris, Trump s’immisce dans la présidentielle française

À deux jours de la présidentielle française, le président des États-Unis, Donald Trump, a prédit jeudi que l’attentat perpétré au coeur de Paris et revendiqué par l’organisation djihadiste État islamique (EI) aurait des répercussions de taille sur le scrutin, laissant entendre qu’il fallait s’attendre à des surprises.

« Une autre attaque terroriste à Paris. Le peuple français n’acceptera pas cela très longtemps. Cela aura un gros effet sur l’élection présidentielle », a-t-il publié sur Twitter dès l’aube, reprenant la politisation des attaques terroristes dont il avait fait l’une des signatures de sa campagne.

Another terrorist attack in Paris. The people of France will not take much more of this. Will have a big effect on presidential election!