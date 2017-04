Un démocrate en tête dans une élection test pour Trump en Géorgie

Un démocrate inconnu de 30 ans, Jon Ossoff, est arrivé largement en tête dans une législative partielle mardi en Géorgie, une élection considérée par les démocrates comme un premier test de leur résistance contre le président Donald Trump.

Jon Ossoff comptait bien profiter de l’impopularité du président républicain pour s’emparer de cette circonscription du sud-est des États-Unis tenue par les républicains depuis près de 40 ans.

Mais même s’il est arrivé largement en tête, avec 48,1 %, battant devant les 17 autres candidats, il a échoué à s’imposer dès le premier tour, faute d’avoir atteint la barre des 50 %.

Son adversaire pour le second tour, le 20 juin, sera la républicaine Karen Handel, ancienne secrétaire d’État de Géorgie, qui a obtenu 19,8 %. Et les Républicains seront unis cette fois, alors qu’ils étaient une dizaine en lice pour ce premier tour.

« Nous visons certainement une victoire définitive dès aujourd’hui. Mais une élection partielle est toujours spéciale. C’est difficile de prédire l’issue », avait reconnu M. Ossoff sur CNN mardi matin, à l’ouverture du premier tour.

Aucun démocrate n’a été élu depuis 1978 dans cette circonscription d’une banlieue blanche, relativement aisée et conservatrice d’Atlanta.

Situation embarassante pour Trump

Une victoire finale du démocrate serait un revers très embarrassant pour le président Donald Trump et serait de mauvais augure pour les républicains dans la bataille qui s’annonce pour le contrôle du Congrès avec les élections de mi-mandat en 2018.

« Il ne fait aucun doute qu’il s’agit déjà d’une victoire mémorable », a déclaré le jeune candidat, un réalisateur de documentaires dont la principale expérience professionnelle est d’avoir passé quelques années comme collaborateur d’un élu de la Chambre des représentants.

Conscient du danger, le président s’était impliqué personnellement dans cette élection partielle déclenchée par l’entrée au gouvernement comme ministre de la Santé de Tom Price, le dernier élu local en date.

« Le démocrate Jon Ossoff serait un désastre au Congrès », a tweeté mardi Donald Trump, accusant le candidat d’être « TRÈS faible sur la délinquance et l’immigration illégale ».

Democrat Jon Ossoff would be a disaster in Congress. VERY weak on crime and illegal immigration, bad for jobs and wants higher taxes. Say NO