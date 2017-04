Pâques: les Trump lancent leur première chasse aux oeufs

Washington — Le président Donald Trump, sa femme Melania et leur fils Barron, 11 ans, ont donné lundi le coup d’envoi de la chasse aux oeufs de Pâques de la Maison Blanche, tradition ancienne à laquelle ont participé des milliers d’enfants accompagnés de leurs parents. « C’est la 139e Easter Egg Roll, 139e ! », a lancé M. Trump depuis le balcon semi-circulaire de la Maison Blanche donnant sur la pelouse Sud de la résidence exécutive, au coeur de Washington. Il était accompagné d’un lapin géant, symbole de Pâques aux Etats-Unis. « Nous serons une nation plus forte que jamais, et nous sommes sur la bonne voie », a ajouté le président septuagénaire, avant de souhaiter « Joyeuses Pâques » à la foule rassemblée sous un ciel gris. Le président Donald Trump et son épouse Melania, ont ensuite brièvement pris part aux festivités au milieu des enfants. Véritable institution de la capitale fédérale, cette chasse aux oeufs a été lancée en 1878, à l’époque du président Rutherford B. Hayes.