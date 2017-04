États-Unis: traque d'un suspect qui aurait diffusé un meurtre sur Facebook

Cleveland — Une chasse à l’homme intense se poursuivait lundi pour retrouver le forcené américain qui aurait abattu un vieillard rencontré au hasard dans la rue et ensuite diffusé les images sur Facebook.



La police de Cleveland affirme que le suspect de 37 ans, Steve Stephens, a abattu un passant de 74 ans dimanche. Des images filmées par le suspect lui-même le montrent s’approchant de l’homme âgé et l’abattant froidement, a raconté le chef de police de Cleveland, Calvin Williams.



La victime, Robert Godwin père, était apparemment sortie ramasser des canettes d’aluminium dans un sac de plastique quand elle a eu le malheur de se trouver sur le chemin de Stephens.



Stephens prétend dans la vidéo avoir commis une dizaine d’autres meurtres, mais la police n’est pas en mesure de confirmer cette information. Les policiers préviennent que Stephens a possiblement quitté l’État de l’Ohio et la traque pour le retrouver a été élargie aux États voisins. L’homme est considéré armé et dangereux.



Les habitants de la Pennsylvanie, du Michigan, de l’État de New York et de l’Indiana ont notamment été mis en garde. La police fédérale américaine, le FBI, collabore à l’enquête.



Dans la vidéo mise en ligne sur Facebook, Stephens mentionne le nom d’une femme à M. Godwin, puis lui dit, « elle est la raison de ce qui va vous arriver ». M. Godwin ne semble pas reconnaître le nom de la femme et il tente de se protéger avec son sac de plastique au moment où Stephens pointe son arme en sa direction.



Facebook dit que les images ont été mises en ligne après le meurtre, mais qu’elles n’ont jamais été diffusées sur Facebook Live, contrairement à ce que la police avait tout d’abord affirmé. Le suspect s’est toutefois présenté en direct sur d’autres médias sociaux, dimanche.



La vidéo est demeurée en ligne sur Facebook pendant environ trois heures avant d’être finalement retirée. La page Facebook de Stephens est aussi disparue.



Facebook a publié un communiqué pour condamner le meurtre, le qualifiant de « crime horrible ». L’entreprise assure qu’elle continue de tout faire en son pouvoir pour « procurer un environnement sécuritaire sur Facebook ».