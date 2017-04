Trump réaffirme être prêt à «résoudre le problème» nord-coréen sans la Chine

Washington — Le président américain Donald Trump a réaffirmé mardi être prêt à « résoudre le problème » nord-coréen sans l’aide de la Chine, alors qu’un porte-avions américain fait route vers la péninsule coréenne, provocant la colère de Pyongyang.

« La Corée du Nord cherche des ennuis. Si la Chine décide d’aider, ça serait formidable. Sinon, nous résoudrons le problème sans eux ! » a-t-il écrit sur son compte Twitter personnel, quelques jours après un sommet avec son homologue chinois Xi Jinping.

North Korea is looking for trouble. If China decides to help, that would be great. If not, we will solve the problem without them! U.S.A.