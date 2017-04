La sécurité des policiers d’abord aux États-Unis

Washington — Le ministre américain de la Justice a ordonné un réexamen de tous les accords de supervision judiciaire des forces de police locales, une mesure qui pourrait augurer une moindre intervention du gouvernement central dans les services policiers accusés d’abus manifestes. Jeff Sessions a justifié sa décision, détaillée dans un mémorandum rendu public mardi, par la nécessité de « promouvoir la sécurité des policiers, leur motivation et le respect du public pour leur mission ». Cette annonce semble s’attaquer au bilan de Barack Obama en matière de réforme policière : l’ancien président a nettement développé la division des droits civiques du ministère de la Justice, en lui confiant des investigations délicates visant des forces de l’ordre, notamment après des bavures choquantes teintées de racisme. En plus de 20 ans, la division des droits civiques a ainsi ouvert 69 enquêtes sur des services de police de villes ou d’États, dont 25 depuis le début du premier mandat de M. Obama en 2009. Parmi les métropoles concernées figurent Chicago, Miami, Cleveland, La Nouvelle-Orléans, Detroit, Seattle, Los Angeles et Pittsburgh.