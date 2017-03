Ingérence de la Russie: Jared Kushner témoignera

Photo: Nicholas Kamm Agence France-Presse

Washington — Le gendre et proche conseiller de Donald Trump, Jared Kushner, témoignera devant la puissante commission du renseignement du Sénat américain qui enquête sur l’interférence de Moscou dans l’élection présidentielle du 8 novembre, a indiqué lundi la Maison-Blanche. M. Kushner, 36 ans, a joué un rôle d’intermédiaire central, pendant la campagne comme depuis la victoire de Donald Trump, dans les relations avec nombre de pays étrangers. « Tout au long de la campagne et de la transition, Jared Kushner a été le point de contact officiel des responsables gouvernementaux étrangers », a indiqué un responsable de la Maison-Blanche sous couvert d’anonymat, ajoutant que c’est la raison pour laquelle il avait proposé « de lui-même » de s’exprimer devant la commission. Le président et le vice-président de cette dernière, le républicain Richard Burr et le démocrate Mark Warner, ont souligné que l’audition, dont la date n’a pas encore été fixée, devrait permettre d’apporter des réponses « aux questions qui ont été soulevées au cours de l’enquête ».