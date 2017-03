La réforme santé de Trump menacée d’échec

Le président américain Donald Trump multipliait jeudi les rencontres avec des rebelles de la majorité républicaine du Congrès pour sauver son projet emblématique d’abrogation et de remplacement d’« Obamacare », qui risque d’être torpillé lors d’un vote à suspense.

Aucun compromis n’a été trouvé à l’issue d’une rencontre à la Maison-Blanche avec une trentaine d’élus républicains ultraconservateurs de la Chambre des représentants, où un vote doit en théorie avoir lieu en fin de journée, à moins qu’il ne soit reporté.

« Je pense que nous continuerons à négocier de bonne foi, et j’espère que nous arriverons à un accord d’ici 19h ce soir », a déclaré à la sortie Mark Meadows, le leader des frondeurs du « Freedom Caucus », prédisant un échec si aucune concession n’était faite. Le groupe doit se réunir à nouveau à huis clos au Congrès jeudi après-midi.

Promulguée il y a sept ans jour pour jour, la loi sur l’assurance maladie de Barack Obama est depuis la cible prioritaire des républicains, symbole selon eux d’une socialisation de la médecine.

À chaque échéance électorale, ils ont promis aux Américains de l’abroger dès qu’un républicain siégerait à la Maison-Blanche. C’est le cas depuis le 20 janvier, mais la promesse est plus difficile à tenir que prévu.

L’opposition vient de la minorité démocrate, sans surprise, mais aussi de républicains modérés et de ce groupe plus intransigeant d’ultraconservateurs, avec qui les chefs de groupe négocient quasiment nuit et jour.

« Notre plan sera superbe, vous serez très, très contents », a plaidé le président américain dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. « Appelez votre représentant, appelez votre sénateur. Dites-leur que vous soutenez notre plan. »

You were given many lies with #Obamacare! Go with our plan! Call your Rep & let them know you're behind #AHCA https://t.co/xAX4GJiO8z pic.twitter.com/qp90G49e0j