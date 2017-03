Trump réjouit les constructeurs d’automobiles

Detroit — Donald Trump a annoncé mercredi, depuis Detroit, un réexamen des normes de consommation des véhicules neufs, une initiative aussitôt saluée par les constructeurs automobiles. Depuis cette grande ville du Michigan, considérée comme la capitale américaine de l’automobile, le président américain a annoncé la remise en cause des objectifs fixés par l’Agence de protection de l’environnement (EPA) pour la période 2022-2025 et l’ouverture d’une nouvelle période de consultation. « Nous allons nous assurer que toutes nos réglementations protègent vos emplois et vos usines », a-t-il déclaré. Les dirigeants des grands groupes automobiles ont immédiatement « applaudi » cette décision qu’ils avaient appelée de leurs voeux dans un courrier adressé au nouveau président il y a quelques semaines. À l’unisson, les organisations de défense de l’environnement ont dénoncé l’initiative de la Maison-Blanche.