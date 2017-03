La Maison-Blanche dévoile la déclaration d'impôts de Trump de 2005

Washington — La Maison-Blanche a déclaré mardi dans un communiqué que Donald Trump avait payé 38 millions de dollars d’impôts en 2005, sur des revenus de 150 millions, devançant de quelques minutes la publication annoncée par une chaîne de télévision de sa feuille d’impôts.

Donald Trump a toujours refusé de publier ses déclarations de revenus, contrairement à la tradition politique pour les candidats à l’élection présidentielle américaine.

Les médias sont depuis l’an dernier à la recherche de ces feuilles d’impôts, afin de déterminer les sources de revenus du milliardaire et d’éventuels conflits d’intérêts.

La journaliste vedette de la chaîne MSNBC Rachel Maddow a annoncé mardi sur Twitter avoir mis la main sur la déclaration de 2005, et devait la publier à 21 h 00.

BREAKING: We've got Trump tax returns. Tonight, 9pm ET. MSNBC.



(Seriously).