Trump sur écoute? Une conseillère du président admet n’avoir aucune preuve.

Washington — Une conseillère de Donald Trump a affirmé lundi n’avoir « aucune preuve » que le président américain a été mis sur écoute par son prédécesseur, Barack Obama, des accusations explosives lancées par le dirigeant républicain sur Twitter.

« Je n’ai aucune preuve [d’une mise sur écoute de Donald Trump avant l’élection présidentielle], mais c’est pour cela qu’il y a une enquête au Congrès », a déclaré Kellyanne Conway sur ABC.

La conseillère du président, qui s’exprimait dans divers médias lundi matin après plusieurs semaines d’absence, a cependant laissé plané le doute dans le quotidien USA Today, affirmant qu’il y avait « plusieurs manières de se surveiller les uns les autres », y compris par des fours à micro-ondes.

Donald Trump avait accusé le 4 mars, Barack Obama d’avoir placé ses lignes sur écoute avant l’élection du 8 novembre, dans une série de tweets.

Le porte-parole de M. Obama avait démenti ces allégations, tandis que James Clapper, chef du renseignement américain sous Barack Obama, avait affirmé qu’aucune opération d’écoute de M. Trump n’avait été mise en oeuvre par les agences relevant de sa responsabilité. Mais Donald Trump a persisté dans ses accusations et demandé que les commissions du Congrès qui enquêtent sur d’éventuelles ingérences de la Russie dans l’élection de novembre enquêtent sur ces éventuelles écoutes.

L’homme fort du Congrès, le président de la Chambre des représentants Paul Ryan, qui fait partie d’un groupe de huit parlementaires qui accèdent à des informations classifiées, a répondu « non » dimanche au journaliste de CBS News qui lui demandaient s’il y avait des raisons de croire les allégations de Donald Trump.

Espionnage par four micro-ondes?

Mme Conway a toutefois suggéré qu’on « pouvait surveiller quelqu’un à travers ses téléphones, certainement par ses télévisions », voire même par les « micro-ondes qui deviennent des caméras. [...] Nous savons que c’est un fait de la vie moderne ».

Ses commentaires sur le four à micro-ondes ont aussitôt généré des commentaires ironiques sur les réseaux sociaux.

Donald Trump a semblé prendre sa défense sur Twitter en déplorant lundi « combien les médias sont malpolis avec mes représentants qui travaillent si durement ». « Soyez sympas, vous ferez beaucoup mieux ! » a-t-il lancé.

It is amazing how rude much of the media is to my very hard working representatives. Be nice, you will do much better!