Trump limoge 46 procureurs fédéraux nommés par Obama

Washington — Le procureur de Manhattan Preet Bharara vient de perdre une bataille majeure. Il fait partie des 46 procureurs qui ont été brutalement démis de leurs fonctions vendredi par le nouveau gouvernement de Donald Trump.



« J’ai été renvoyé », a-t-il annoncé samedi, au terme de 24 heures de bras de fer. Donald Trump lui avait pourtant faussement assuré qu’il resterait en poste peu avant son intronisation en janvier dernier.

Vendredi, l’administration républicaine du président Donald Trump a fait le ménage au sein du ministère de la Justice en demandant à pas moins de 46 procureurs fédéraux, nommés par Barack Obama, de présenter leur démission.

Sarah Isgur Flores, la porte-parole du département de la Justice, a précisé que « le ministre de la Justice Jeff Sessions a demandé aux 46 procureurs restant à avoir été nommés par le président [Obama] de présenter leur démission afin d’assurer d’une transition uniforme ».

« En attendant que ces postes soient à nouveau pourvus, les procureurs de carrière travaillant au sein du département de la Justice continueront le travail indispensable consistant à diriger les enquêtes et à poursuivre et dissuader les criminels violents », a poursuivi la porte-parole.

Selon un autre porte-parole du département de la Justice, Peter Carr, le président Trump a refusé la démission de deux de ces procureurs : son actuel ministre de la Justice adjoint, Dana Boente, et celui qu’il a déjà désigné pour reprendre ce fauteuil, Rod Rosenstein.

Surprise générale

Il n’est pas rare qu’un nouveau président demande à certaines personnes de démissionner mais la soudaineté de cette décision, et le nombre de procureurs visés, a néanmoins surpris.

La démission forcé de Preet Bharara est toutefois la plus emblématique. Depuis plus de sept ans, les New-Yorkais se sont habitués aux conférences de presse de cet homme plutôt grand, portant cravate et costume sombre, pour annoncer des enquêtes visant aussi bien des chefs mafieux que des courtiers d’affaires. Il s’est bâti une réputation de combattant inflexible de la délinquance en col blanc, apparemment peu intimidé par les élites de Wall Street.

Si des poursuites avaient dû être lancées un jour pour étayer les soupçons de conflit d’intérêts pesant sur le groupe de Donald Trump, elles auraient échu à M. Bharara.

Le patron des Démocrates au Sénat, Chuck Schumer, a ainsi exprimé son « trouble » sur Facebook face à ce limogeage groupé : « En demandant la démission immédiate de l’ensemble des procureurs en place, sans attendre que ceux-ci aient été remplacés effectivement, voire même que les noms de leurs futurs remplaçants soient connus, le président interrompt les enquêtes et les dossiers en cours, et il entrave le bon déroulement de la justice », a-t-il accusé.