Entre Obamacare et Trumpcare

Le projet de loi déposé par les républicains pour abolir et remplacer l’Obamacare s’apparente plus à une refonte qu’à un démantèlement de la pièce maîtresse du bilan de Barack Obama. Mais cette réforme bloque au Congrès.

L’abolition de la réforme de l’assurance maladie voulue par Barack Obama en 2010 et appliquée depuis 2014 était le leitmotiv des républicains durant les six dernières années de la présidence Obama et l’une des principales promesses électorales de Donald Trump.

Mais le texte présenté par Paul Ryan, président de la Chambre, n’abolit pas vraiment l’Affordable Care Act (ACA), surnommé « Obamacare ». Et si le texte républicain ne supprime pas l’ACA,c’est que celui-ci implose déjà.

Le système en partie réglementé par l’Obamacare et destiné aux citoyens et résidents travaillant à leur compte, ou n’étant pas couverts par leurs employeurs, est en effet de plus en plus tronqué.

En 2016, de grandes compagnies d’assurances se sont retirées de ce marché, le jugeant peu rentable. Ces défections ont encore réduit l’offre de plans et contribué aux fortes hausses des cotisations et des seuils de remboursement.

« Même si nous ne votions pas l’abolition, l’Obamacare s’effondrerait », assène Paul Ryan. Pour une fois, M. Ryan est d’accord avec Jill Stein, l’ex-candidate des verts à la présidence. « L’Obamacare est en train d’échouer, comme les progressistes l’avaient prédit », lance ainsi Jill Stein.

Si le texte républicain ne fait pas table rase de l’ACA, c’est aussi que l’abolir est très compliqué. Pour des raisons structurelles, d’abord, car la moitié des assurés de l’ACA sont en fait couverts par Medicaid, programme fédéral pour les handicapés et les pauvres que l’Obamacare a élargi à des personnes ne remplissant pas les critères traditionnels de revenus requis. Et pour des raisons politiques, car il serait dangereux pour les républicains de supprimer les subventions publiques qui ont aidé des millions d’Américains à s’assurer, alors que des législatives se tiendront l’an prochain.

La faille

Certes, l’ACA a diminué de 6 % la proportion d’Américains dépourvus de couverture médicale. Mais, malgré les subventions qu’il accorde en fonction des revenus aux personnes souscrivant une assurance, l’ACA a créé une catégorie de « sous-assurés », c’est-à-dire « des gens qui sont assurés mais ne peuvent pas aller chez le médecin parce que c’est trop cher », pour reprendre les propos du sénateur Bernie Sanders, le rival d’Hillary Clinton aux primaires démocrates.

Là aussi, les progressistes rejoignent les républicains dans leur analyse puisque Tom Price, ministre de la Santé, décrit correctement la faille majeure de l’Obamacare quand il dit que « l’ACA donne une carte d’assurance, mais pas d’accès aux soins ».

« C’est le système le plus fou du monde », avait d’ailleurs lâché Bill Clinton l’an dernier tandis que sa femme promettait de « réparer » l’Obamacare.

Baptisé « Trumpcare » par Chuck Schumer, dirigeant démocrate au Sénat, le texte républicain est « fou » lui aussi.

L’American Health Care Act (AHCA) conserve bien les mesures les plus populaires de l’ACA qui ont éliminé les aberrations les plus inhumaines du système américain : les assureurs ne peuvent plus refuser un patient parce qu’il a été malade, ni lâcher un patient qui tombe malade. Il garde bien aussi une autre mesure très appréciée, celle qui permet aux moins de 26 ans d’être couverts par l’assurance de leurs parents. En outre, l’AHCA supprime la mesure la plus impopulaire de l’Obamacare : l’amende imposée par le gouvernement à ceux qui ne s’assurent pas.

Mais le texte républicain, s’il maintient des subventions, les indexe selon l’âge, et non plus selon les revenus. Cette disposition risque d’augmenter encore les coûts pour les individus recourant le plus aux services de santé et de faire grimper à nouveau le nombre des non-assurés.

Par ailleurs, et comme l’Obamacare, le texte républicain n’est pas une réforme fondamentale du système américain, ni même une réforme de santé à proprement parler, mais une réforme d’un secteur du marché privé de l’assurance maladie.

Contrairement à ce que voulaient les progressistes tels que Bernie Sanders et contrairement à ce que prétendent les républicains, le gouvernement fédéral a un rôle limité dans l’Obamacare. Avec le texte républicain, le système de santé reste dominé par les compagnies d’assurances et l’impératif de profit. Comme l’ACA, le texte républicain ne contrôle pas les prix des plans privés et ne crée pas de plan public.

« Réformette de la réformette »

Le Parti démocrate, désormais en minorité au Congrès, jure pourtant de défendre la pièce maîtresse du bilan Obama. Nancy Pelosi, chef démocrate à la Chambre, exige un report du vote d’abolition pour que la Cour des comptes évalue le coût et la qualité de la couverture attachés au projet républicain.

Cependant, les détracteurs de la « réformette de la réformette » qu’est l’AHCA ne se trouvent pas seulement au sein de la minorité démocrate.

À la Chambre et au Sénat, les républicains les plus conservateurs sur le plan budgétaire, les proches du Tea Party et ceux de tendance libertarienne déplorent que l’AHCA ne rompe pas avec l’ACA. « C’est un Obamacare light », dit Rand Paul, un libertarien qui est l’auteur d’un texte parallèle.

Au Sénat, au moins deux républicains jugent avec le sénateur Paul que le projet ne va pas assez loin, alors qu’au moins quatre de leurs amis républicains reprochent au texte d’aller trop loin, au risque de nuire à l’accès à l’assurance maladie des personnes à faibles revenus.

Or il suffirait de la défection de deux républicains au Sénat et de 21 à la Chambre pour enterrer le texte soumis par la direction du parti.

Quant à Donald Trump, il subit la pression à la fois des ultraconservateurs et des assurés de l’Obamacare, auxquels il a promis qu’ils ne perdraient pas leur couverture. Tout en qualifiant le projet de loi de « merveilleux », le président souligne donc que le texte est « en négociation ». Il ajoute qu’il prépare un dispositif séparé pour réduire les prix des médicaments, un dossier qui n’est traité ni par l’ACA ni par l’AHCA.

Lors de la campagne présidentielle, Bernie Sanders avait évoqué les modèles européens et canadien pour préconiser un système universel et public d’assurance maladie. L’idée n’avait été retenue ni par Hillary Clinton ni, bien sûr, par Donald Trump.

Aujourd’hui, les républicains, dans la même position de pouvoir que les démocrates en 2010 puisqu’ils dirigent la Maison-Blanche et les deux assemblées, rejettent, comme les démocrates alors, toute réforme de fond du système.