Une nouvelle bataille se dessine autour du décret migratoire

Le plus haut responsable de la Justice de l’État de Washington, Bob Ferguson

Photo: Elaine Thompson Associated Press

Washington — Le second décret migratoire du président Donald Trump fait l’objet d’une nouvelle bataille judiciaire, Hawaï et d’autres États affirmant que le texte continue de violer des principes constitutionnels en visant des pays musulmans. « Tweeter ne vous affranchit pas du droit », a déclaré Bob Ferguson, le plus haut responsable de la Justice de l’État de Washington, l’État de la côte ouest qui a été à l’origine de la suspension du premier décret anti-immigration du président républicain.

Jeudi, M. Ferguson a annoncé qu’il allait demander que ce jugement s’applique également au deuxième décret. « Nous n’allons pas nous laisser intimider par les menaces et les actions du gouvernement fédéral. »

Deux autres États à l’administration judiciaire dirigée par des démocrates, New York et l’Oregon, ont indiqué ce même jour qu’ils se joindraient au recours lancé par l’État de Washington. Mercredi, l’homologue de Bob Ferguson pour l’État d’Hawaï, Doug Chin, avait été le premier à annoncer qu’il avait déposé une demande de suspension provisoire du nouveau décret présidentiel.

« Rien n’a changé sur le fond : l’interdiction généralisée d’entrée de pays à majorité musulmane subsiste », a fait valoir M. Chin, alors que l’Irak, qui figurait dans le décret initial, a été retiré de la dernière mouture.