Trump accuse Obama de l’avoir placé «sur écoute»

Washington — Le président américain Donald Trump a accusé samedi son prédécesseur Barack Obama de l’avoir mis sur écoute avant l’élection présidentielle du 8 novembre.



M. Trump a lancé cette accusation dans une série très matinale de tweets, sans donner de détails ni de preuves. Il a reproché à l’ex-président d’être une « personne malfaisante [ou malade] ».



« Exécrable ! Je viens de découvrir que le président Obama avait mis mes lignes sur écoute dans la tour Trump juste avant ma victoire », a écrit M. Trump.



« C’est du maccarthysme », a-t-il commenté, en référence à la traque des militants et sympathisants communistes aux États-Unis dans les années 1950.



Terrible! Just found out that Obama had my "wires tapped" in Trump Tower just before the victory. Nothing found. This is McCarthyism!