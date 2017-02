Donald Trump s'adresse au Congrès

Dès 21h, suivez en direct le discours du 45e président des États-Unis devant le Congrès et notre couverture sur Twitter.Donald Trump devait promettre, dans ce premier discours face au Congrès, une série de réformes d’envergure, en particulier sur la fiscalité, et une plus grande fermeté sur l’immigration, synonyme selon lui de sécurité et d’emploi.Occasion solennelle de redonner une cohérence à son action après un premier mois chaotique au pouvoir, Donald Trump prendra la parole peu après 21h00 dans l’hémicycle de la Chambre des représentants au Capitole, où siègeront également sénateurs, ministres et plusieurs juges de la Cour suprême.