George W. Bush à la défense des médias

Photo: Manuel Balce Ceneta Associated Press

Washington — L’ancien président américain George W. Bush a indirectement critiqué les virulentes attaques de Donald Trump contre la presse, lors de très rares commentaires publics sur la politique et les médias. Le 43e président des États-Unis ne partage pas le point de vue de son successeur qui voit dans la presse « un ennemi du peuple américain ». « J’estime que les médias sont indispensables à la démocratie. Les médias sont indispensables pour que des gens comme moi aient à rendre des comptes », a dit l’ancien président lors d’une rare entrevue sur NBC. George W. Bush a souligné que « le pouvoir peut être très addictif et corrosif, et il est très important que les médias demandent des comptes à ceux qui abusent du pouvoir ».