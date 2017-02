Tom Perez prend les rênes du Parti démocrate américain

Rôle du président

Washington — Le Parti démocrate des États-Unis a désigné Tom Perez, l'ancien secrétaire au Travail sous Barack Obama et représentant de l’establishment démocrate, comme son président national.Les membres de la formation, réunis samedi à Atlanta, en Géorgie, l'ont préféré à l'élu du Minnesota au Congrès, Keith Ellison, au second tour.Lors de son allocution, avant le vote, M. Perez avait souligné la crise de confiance et de pertinence à laquelle est confronté le parti. Il s'était engagé à combattre Donald Trump, de même que «les républicains de droite».Les républicains occupent le Bureau ovale en plus de détenir la majorité à la fois au Sénat et à la Chambre des représentants.Tom Perez et Keith Ellison s'étaient tous deux engagés à renforcer les assises du parti sur le plan local, notamment dans les États aux mains des républicains. Ils disaient également miser sur la grogne soulevée par Donald Trump, sans laisser pour compte les travailleurs frustrés de la classe moyenne.Tom Perez avait lancé qu'«un Parti démocrate uni est non seulement notre meilleur espoir, c'est le pire cauchemar de Donald Trump».Le président du parti n’a pas la même fonction aux États-Unis que dans d’autres démocraties.Il n’est pas traditionnellement le visage de l’opposition (c’est plutôt le rôle des chefs de groupes au Congrès) et ne fixe pas à lui seul les grands axes du parti.Sa tâche consiste à lever des fonds et à animer le mouvement au niveau national, notamment en organisant le maillage du territoire et en gérant des bases de données d’électeurs. Son rôle est crucial lors des primaires présidentielles, dont il doit garantir la transparence et l’impartialité.Mais après la défaite d’Hillary Clinton, cette élection suscite une attention particulière. Beaucoup de militants veulent que le nouveau chef porte la contradiction à Donald Trump de façon plus médiatique et plus forte.Alors que la vague de manifestations anti-Trump ne faiblit pas depuis son arrivée au pouvoir, les démocrates veulent convertir cette énergie en puissance électorale pour les législatives de novembre 2018 et la présidentielle de 2020.Dans un message vidéo vendredi, Hillary Clinton a encouragé ces manifestants à continuer le combat.«Que la résistance et la persistance soient synonymes de progrès pour notre parti et notre pays», a-t-elle déclaré.D'autres détails suivront.