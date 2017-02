Le «Washington Post» contre l’obscurité

Washington — Le Washington Post a dévoilé un nouveau slogan sur son site Internet : « Democracy Dies in Darkness » (« La démocratie meurt dans l’obscurité »), témoignant d’un regain de mobilisation des médias américains sous l’ère Trump. Ce slogan est apparu pour la première fois jeudi sur la version en ligne du quotidien américain, et doit prochainement être ajouté également sur la manchette du journal. L’expression « Democracy Dies in Darkness » est souvent utilisée par Bob Woodward, éditorialiste du Washington Post et légende du journalisme américain pour ses révélations sur le scandale du Watergate pendant la présidence de Richard Nixon. L’élection de Trump a du reste donné un coup de fouet au journal, qui a recensé 98,4 millions de visiteurs sur son Internet au mois de janvier, alors que Trump entrait en fonction, soit 41 % de plus qu’à la même période un an auparavant.