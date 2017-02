Une exécution suspendue après un procès «raciste» au Texas

Photo: Agence France-Presse

La Cour suprême des États-Unis a suspendu l’exécution d’un condamné à mort noir, dans une affaire devenue symbole du racisme qui entache le système judiciaire américain. Détenu au Texas, Duane Buck avait été présenté lors de son procès en 1997 comme potentiellement plus dangereux car étant afro-américain. Circonstance aggravante, ses avocats s’étaient rangés à cet argument. À la majorité de six juges contre deux, la haute cour a estimé que le prisonnier avait « démontré avoir été défendu de façon inefficace » et que cela lui ouvrait un « droit à réparation » qu’il pourrait faire valoir dans un nouvel appel. L’arrêt a été rédigé par le président de l’instance, John Roberts. « Notre droit pénal punit les gens pour ce qu’ils font, pas ce qu’ils sont », a souligné M. Roberts. M. Buck, aujourd’hui âgé de 53 ans, avait été reconnu coupable du meurtre à l’été 1995 de son ex-compagne et de l’homme qui l’accompagnait.