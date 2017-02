Le général H.R. McMaster prend la tête du Conseil de sécurité nationale

Palm Beach — Le président Donald Trump a nommé le lieutenant-général H.R. McMaster comme nouveau conseiller à la sécurité nationale, à la suite de la démission de Michael Flynn dans la tourmente.



Le président américain a fait cette annonce devant les journalistes dans sa résidence de Mar-a-Lago en Floride. Il a qualifié le général McMaster, un spécialiste de la contre-insurrection, notamment en Irak, d’« homme de formidable talent et de formidable expérience ».



Le président a affirmé que le lieutenant-général à la retraite Keith Kellogg, qui agissait comme conseiller intérimaire à la sécurité nationale, servirait désormais comme chef de cabinet du Conseil de sécurité nationale. Il a aussi indiqué qu’il demandera à John Bolton, un ancien ambassadeur des États-Unis aux Nations unies, de travailler avec eux dans un « rôle quelque peu différent ».



«Un privilège»

​

M. Trump avait quatre personnes en tête et a mené des entrevues en personne en Floride en fin de semaine, notamment avec M. McMaster. M. McMaster a parlé de sa nomination comme d’un « privilège ».



« Je suis impatient de rejoindre l’équipe de sécurité nationale et de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour faire avancer et protéger les intérêts du peuple américain », a déclaré le général McMaster au cours d’une brève introduction avec la presse, aux côtés du président américain à Mar-a-Lago. H.R. McMaster a notamment servi en Irak pendant les guerres de 1991, de 2004 à 2006 et en Afghanistan.



Le président a affirmé aux médias que le vice-président Mike Pence avait été impliqué dans le processus. La position névralgique de conseiller à la sécurité nationale ne requiert pas la confirmation du Sénat.



Flynn écarté



M. Trump a écarté M. Flynn il y a une semaine à la suite de révélations selon lesquelles le conseiller avait induit en erreur M. Pence concernant des discussions sur les sanctions américaines avec l’ambassadeur de la Russie aux États-Unis durant la transition présidentielle. Le président avait affirmé, jeudi, en conférence de presse, être déçu du comportement de M. Flynn à l’égard de M. Pence, tout en disant croire que M. Flynn n’avait rien fait de mal en ayant ces discussions avec l’ambassadeur.



Le premier choix de M. Trump pour remplacer M. Flynn, le vice-amiral à la retraite Robert Harward, a décliné l’offre du président.