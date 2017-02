Quand Donald Trump invente un acte terroriste en Suède

Washington — Il est dangereux d’accueillir des réfugiés : la preuve, la Suède, pays particulièrement accueillant, vient de subir un attentat, a expliqué samedi soir le président américain Donald Trump à ses supporters. Seul problème : cet attentat n’a jamais eu lieu.

« Regardez ce qui se passe en Allemagne, regardez ce qui s’est passé hier soir en Suède. La Suède, qui l’aurait cru ? La Suède. Ils ont accueilli beaucoup de réfugiés, et maintenant ils ont des problèmes comme ils ne l’auraient jamais pensé » a-t-il lancé, dans un discours virulent en Floride, en défense de sa politique anti-réfugiés.

Il a également cité les attentats, réels ceux-là, de Bruxelles, Nice et Paris.

Une porte-parole de M. Trump n’a pas donné suite dans un premier temps à une demande de clarification de l’AFP.



Le ministère suédois des Affaires étrangères a activé son ambassade à Washington pour en savoir plus. « Nous avons contacté le [département d’État] américain pour comprendre et obtenir clarification », a déclaré à l’AFP Catarina Axelsson, une porte-parole du ministère suédois.

Nouvelle virale

Hors du milieu feutré de la diplomatie, les railleries sont allées bon train, notamment sur les réseaux sociaux.



Très vite, la fausse information a fait le tour de Twitter, sous les hashtags #lastnightinSweden (hier soir en Suède) et #SwedenIncident (incident en Suède).

L’ex-premier ministre suédois Carl Bildt a ouvert le feu : « La Suède ? Un attentat ? Qu’est-ce qu’il a fumé ? »

Gunnar Hokmark, un eurodéputé suédois, a retwitté un message d’un compatriote disant : « Hier soir en Suède, mon fils a laissé tomber son hot-dog dans le feu de camp. C’est tellement triste ».



« Mais comment [Trump] a-t-il pu le savoir ? » se demande le député dans son commentaire.

He is an enemy of free press,using stalinist language,a sad thing,what happens in US is much more serious than whatever happened in Sweden,