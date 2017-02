Trump traite plusieurs médias «d’ennemis des Américains»

Washington — Donald Trump a de nouveau éreinté les médias vendredi, qualifiant de grandes chaînes de télévision et le New York Times « d’ennemis des Américains » sur Twitter.

Peu après avoir atterri en Floride, où il passe un troisième week-end de suite dans sa luxueuse résidence de Mar-a-Lago, le président américain s’est saisi de sa plateforme de communication préférée pour un message visant l’une de ses cibles favorites : les médias.

« Les MEDIAS MENSONGERS (@nytimes en difficulté, @NBCNews, @ABC, @CBS, @CNN) ne sont pas mes ennemis, ce sont les ennemis des Américains », a-t-il écrit, reprenant l’expression en anglais « fake news media » qu’il a fait entrer dans le langage courant aux États-Unis à force de la marteler.

The FAKE NEWS media (failing @nytimes, @NBCNews, @ABC, @CBS, @CNN) is not my enemy, it is the enemy of the American People! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 février 2017

Quelques minutes plus tôt, le président américain avait tweeté une première version de son message dans laquelle il ne citait pas les chaînes CBS et ABC et ponctué d’un « ÉCOEURANT ! ». Il l’a rapidement effacé avant de poster un nouveau tweet incluant les deux « ennemis » supplémentaires.

Une rare virulence



Il n’est pas rare pour les présidents américains de critiquer les médias, mais la virulence des attaques répétées de Donald Trump est sans précédent. Le républicain avait fait des critiques envers les journalistes « partiaux » et « malhonnêtes » un point central de sa campagne, régalant ses partisans qui huaient copieusement les journalistes lors de grands rassemblements.

Le milliardaire républicain avait déjà tancé jeudi les journalistes pendant une conférence de presse à la Maison-Blanche.

« Je suis ici pour faire passer mon message directement au peuple […] car nombre de journalistes de notre pays ne vous diront pas la vérité et ne traiteront pas les gens formidables de ce pays avec le respect qu’ils méritent », avait-il lancé, évoquant « un niveau de malhonnêteté hors de contrôle ».

Discours de droite

Si de nombreux médias américains et internationaux ont jugé sa conférence de presse décousue et son ton vindicatif, des éditorialistes de droite ont au contraire salué sa performance. Et Donald Trump s’est saisi des éloges de l’animateur radio conservateur le plus influent de la sphère conservatrice, Rush Limbaugh, pour revenir à la charge vendredi soir.

« “ L’une des conférences de presse les plus efficaces que j’ai jamais vues ” dit Rush Limbaugh. Beaucoup sont d’accord. Mais les MEDIAS MENSONGERS disent autre chose ! Malhonnête », a tweeté le président américain.