Donald Trump nie tout lien avec la Russie

Donald Trump a nié mercredi tout lien avec la Russie avant son arrivée à la Maison-Blanche, après la démission de son conseiller pour la sécurité nationale, Michael Flynn, accusé d’avoir menti sur ses relations avec Moscou.

Cette histoire de « lien avec la Russie est une absurdité, c’est seulement une tentative pour couvrir les nombreuses erreurs commises par la campagne perdante d’Hillary Clinton », a réagi Donald Trump dans une salve de tweets matinaux dont il est coutumier.

This Russian connection non-sense is merely an attempt to cover-up the many mistakes made in Hillary Clinton's losing campaign. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 février 2017

Mardi soir, le New York Times affirmait qu’il y avait eu des contacts répétés entre l’équipe de campagne de M. Trump et des hauts responsables du renseignement russe avant son élection le 8 novembre.

Pour sa part, M. Flynn a été mis en cause pour plusieurs conversations téléphoniques avec l’ambassadeur russe à Washington avant la prise de fonctions de M. Trump. M. Flynn a notamment discuté des sanctions prises par l’administration Obama contre Moscou, qu’elle accuse d’avoir interféré dans l’élection présidentielle en faveur de Donald Trump.

M. Flynn a caché la véritable nature de ses discussions avec l’ambassadeur au vice-président Mike Pence, mais elles ont été révélées par la presse, qui a obtenu une transcription interceptée par les services de renseignement américains.

« Les médias répandant de fausses informations deviennent fous avec leurs théories du complot et leur haine aveugle », a encore tonné le président américain sur le réseau social, pointant notamment les chaînes de télévision CNN et MSNBC, « impossibles à regarder ». Il félicite en revanche la chaîne Fox News, très appréciée des conservateurs.

The fake news media is going crazy with their conspiracy theories and blind hatred. @MSNBC & @CNN are unwatchable. @foxandfriends is great! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 février 2017

M. Trump accuse aussi les services du renseignement américains d’avoir fait fuiter des informations dans ce dossier, mettant directement en cause l’Agence de sécurité nationale (NSA) et la police fédérale (FBI) : « Des informations sont données illégalement aux mauvais New York Times et Washington Post par la communauté du renseignement (NSA et FBI ?) », a-t-il encore écrit.

Information is being illegally given to the failing @nytimes & @washingtonpost by the intelligence community (NSA and FBI?). Just like Russia — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 février 2017

La Maison-Blanche tente depuis deux jours de contrôler la tempête née de la démission de Michael Flynn, mais les interrogations subsistent sur les relations passées, et futures, de l’équipe de Donald Trump avec la Russie.

Le président américain prône un rapprochement avec Moscou, mais semblait durcir le ton devant les accusations de ses adversaires, s’interrogeant notamment sur la réponse de son prédecesseur à l’annexion de la Crimée par la Russie. « La Crimée a été PRISE par la Russie sous le gouvernement Obama. Obama a-t-il été trop mou avec la Russie ? » a-t-il ainsi pointé, toujours sur Twitter.

Crimea was TAKEN by Russia during the Obama Administration. Was Obama too soft on Russia? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 février 2017

M. Flynn était un personnage central de l’équipe rapprochée de Donald Trump sur les affaires étrangères, et il fut l’un des piliers de sa campagne.

Le nouveau secrétaire d’État américain, Rex Tillerson, doit rencontrer jeudi son homologue russe, Sergueï Lavrov, pour la première fois à l’occasion du G20 à Bonn, en Allemagne.