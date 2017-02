Décret anti-immigration: Trump n’a «aucun doute» quant à sa victoire finale

Washington — Le président des États-Unis, Donald Trump, a affirmé vendredi n’avoir « aucun doute » sur sa victoire finale en justice malgré le maintien la veille par une cour d’appel de la suspension de son décret très controversé bloquant l’entrée d’immigrés aux États-Unis.

Donald Trump a également promis de nouvelles mesures, sans attendre le dénouement de ce bras de fer judiciaire. « Nous ferons quelque chose très rapidement concernant une amélioration de la sécurité de notre pays, vous le verrez à un moment de la semaine prochaine », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse à la Maison-Blanche.

« En outre, nous poursuivrons le processus judiciaire et je n’ai aucun doute que nous gagnerons dans ce dossier précis », a-t-il dit en référence à la bataille dans les tribunaux autour du décret anti-immigration, mesure la plus emblématique de son début de mandat.

Signé le 27 janvier, il interdisait temporairement aux ressortissants de sept pays à majorité musulmane, et à tous les réfugiés, d’entrer aux États-Unis.

La Cour d’appel de San Francisco a maintenu jeudi la suspension de ce décret, décidée auparavant par un juge, ses trois magistrats insistant à l’unanimité sur la nécessité de protéger « l’intérêt général ».

Les juges ont estimé que le gouvernement Trump n’avait pas démontré que le maintien de la suspension du décret se traduirait par de graves atteintes à la sécurité des États-Unis, comme il l’affirme.

Dans la foulée de l’annonce de la décision jeudi soir, le président américain avait déjà réagi sur Twitter : « RENDEZ-VOUS AU TRIBUNAL, LA SÉCURITÉ DE NOTRE NATION EST EN JEU ! »

