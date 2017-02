La Cour d'appel maintient la suspension du décret migratoire

Los Angeles — La Cour d’appel de San Francisco a maintenu jeudi la suspension du décret anti-immigration de Donald Trump, un camouflet pour le président américain qui avait fait de cette mesure l’une des plus emblématiques de son début de mandat.



La demande d’appel d’urgence du gouvernement fédéral est « rejetée », ont écrit les trois juges de la cour d’appel dans leur décision, insistant sur la nécessité de protéger « l’intérêt général ».



La réaction du président Donald Trump sur Twitter a été immédiate. Il a promis de se battre en justice pour « la sécurité de la nation ».

SEE YOU IN COURT, THE SECURITY OF OUR NATION IS AT STAKE!