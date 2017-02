Le juge Neil Gorsuch «découragé» par les commentaires de Trump

Washington — Le magistrat Neil Gorsuch, nommé par Donald Trump à la Cour suprême des États-Unis, a estimé « décourageants » et « démoralisants » les commentaires de Donald Trump sur la justice américaine, mercredi.



Le président américain Donald Trump a dénoncé plus tôt mercredi une justice « politisée » et accusé les magistrats qui doivent se prononcer sur son décret migratoire, actuellement suspendu, de mettre en péril la sécurité des États-Unis.

Samedi dernier, Donald Trump avait également qualifié de « pseudo-juge » le magistrat fédéral James Robart, qui siège dans l’État de Washington (nord-ouest), après que celui-ci eut suspendu vendredi le décret présidentiel, une décision ayant une portée nationale. M. Trump avait aussi taxé de « scandaleux » le jugement de M. Robart, dans un communiqué de la Maison-Blanche.

The opinion of this so-called judge, which essentially takes law-enforcement away from our country, is ridiculous and will be overturned!