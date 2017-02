Le décret migratoire de Donald Trump face à la justice

Les contrepoids de la démocratie américaine se sont mis en action cette fin de semaine, ouvrant les frontières alors qu’une cour d’appel fédérale a maintenu le blocage du décret migratoire du président Donald Trump qui interdisait l’entrée au pays des ressortissants de sept pays à majorité musulmane.

En après-midi, alors qu’était diffusée avant le Super Bowl une entrevue préenregistrée vendredi qu’il a accordée au réseau Fox News, le président américain a déclaré sur Twitter qu’il avait demandé au département de la Sécurité intérieure de contrôler « très attentivement » les arrivants. « Je n’arrive pas à croire qu’un juge puisse nous placer dans un tel péril. Si quelque chose arrive, blâmez-le et le système de justice. Des gens entrent à flot », a aussi écrit Donald Trump sur le réseau social.

Dans l’intervalle, des passagers arrivant des pays visés par le décret ont pu rentrer sans encombre dimanche. « À ma connaissance, des personnes provenant des sept pays concernés ont été capables de voyager vers les États-Unis et d’y entrer sans trop de problèmes, a indiqué au Devoir Henrike Dessaules, de l’International Refugee Assistance Project. Nous suivons la situation de près, mais le week-end a été clairement plus calme ».

C’est aussi ce qu’a rapporté la New York Immigration Coalition, qui était présente à l’aéroport John F. Kennedy de New York. Par exemple, l’Iranienne d’origine Dariba Tajrostami a confié à un journaliste de l’Associated Press, les larmes aux yeux, son soulagement après avoir été bloquée à Istanbul, la semaine dernière. Les médias américains rapportaient dimanche de nombreux cas de ressortissants qui avaient pu rejoindre les États-Unis après des jours d’angoisse.

Le gouvernement du président Donald Trump a fait savoir qu’il n’en resterait pas là. « Nous allons prendre tous les moyens légaux » pour rétablir le décret migratoire et « l’emporter », a fait savoir le vice-président, Mike Pence, dimanche en entrevue sur les ondes de Fox News.

Une semaine qui sera décisive

Le gouvernement Trump sera soumis au test de la réalité cette semaine alors qu’il affrontera l’important garde-fou de la démocratie américaine qu’est le pouvoir judiciaire.

La Cour d’appel doit maintenant se prononcer sur le fond de la demande, et les prochains jours seront décisifs. Lundi, les opposants au décret migratoire ainsi que le département de la Justice américain doivent déposer leurs argumentaires.

« Si le gouvernement Trump veut l’emporter, il doit prouver qu’il y a eu faute de la part du juge qui a suspendu le décret, explique le chercheur et spécialiste des questions américaines Donald Cuccioletta. Il leur faudra prouver comment le décret améliore la sécurité des Américains. »

Que la Cour d’appel décide de renverser le décret présidentiel ou de le maintenir, la partie perdante aura la possibilité de s’adresser au plus haut tribunal américain par la suite. Mais de quel côté pencherait la Cour suprême dans ce dossier qui divise le pays ? Elle qui compte huit juges depuis le décès de Antonin Scalia il y a près d’un an compte un nombre égal de progressistes et de conservateurs.

Le juge conservateur Neil Gorsuch, nommé par Trump la semaine dernière, n’entrera en fonction que lorsque le congrès aura approuvé sa nomination : les démocrates au Sénat pourraient faire preuve d’obstruction pour empêcher une entrée en fonction rapide.

La Cour suprême pourrait même décider de ne pas se saisir du dossier, explique Élisabeth Valet. « C’est la doctrine de la question politique. La cour peut statuer que c’est au Congrès de décider, pour éviter une hyperpolitisation », explique la professeure à l’UQAM et directrice de l’Observatoire de géopolitique de la Chaire Raoul-Dandurand.

C’est tôt dimanche matin qu’une cour d’appel fédérale sise à San Francisco a refusé de rétablir l’application du décret migratoire du gouvernement Trump. Les portes du pays, qui étaient ouvertes depuis samedi matin, le sont donc restées.

Vendredi soir, le juge fédéral de Seattle James Robart avait déposé une injonction temporaire qui permettait, dès samedi matin, le passage des ressortissants de l’Iran, de l’Irak, de la Libye, de la Somalie, du Soudan, de la Syrie et du Yémen.

Le gouvernement Trump avait rapidement déposé une demande d’appel et demandé que le décret soit réinstauré dans l’attente d’une décision sur le fond, ce qui lui a été refusé par les juges du 9e circuit de la Cour d’appel fédérale.

« Parce que l’interdiction [pour les ressortissants des sept pays d’entrer aux États-Unis] a été levée par un juge, beaucoup de personnes mauvaises et dangereuses pourraient affluer dans notre pays. Une décision terrible », avait tweeté samedi le président américain, critiquant la décision d’un « soi-disant juge ».

« L’étau se resserre autour de Trump, qui se voit un peu comme en guerre contre les juges », observe le titulaire de la Chaire Raoul-Dandurand Frédérick Gagnon, qui remarque le caractère inouï des commentaires désobligeants du président à l’endroit de la magistrature. « Ça peut même le servir, dans le sens où il pourrait affirmer qu’il a tenté de gouverner comme il l’avait promis, mais que les élites ont bloqué son projet de rendre sa grandeur à l’Amérique. »