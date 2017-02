Deux semaines après son intronisation, Trump n’a que quatre ministres en poste

À défaut de pouvoir atteindre le président américain Donald Trump, l’opposition démocrate s’attaque à son équipe.

Boycotts, demandes d’informations, délais de procédure : les démocrates usent depuis le 20 janvier de tous les moyens dilatoires possibles au Sénat pour retarder la confirmation du premier gouvernement Trump, une obstruction exceptionnelle, en rupture avec la tradition et à la mesure de la défiance suscitée par le 45e président des États-Unis.

Seuls trois ministres régaliens (Défense, Sécurité intérieure, département d’État) ainsi que celle des Transports ont à ce jour été confirmés par les sénateurs, sur les 15 membres du « cabinet ». À ce stade, Barack Obama en avait déjà 12 en 2009, et George W. Bush la totalité en 2001.

Le chef de la CIA et l’ambassadrice à l’ONU, qui ont un rang équivalent au cabinet, ont également été confirmés, amenant le total à seulement six hauts responsables.

Mais Justice, Intérieur, Agriculture, Commerce, Travail, Énergie, Éducation… restent sans tête, forcés de fonctionner avec des chefs intérimaires souvent hérités du gouvernement précédent.

« Ils devraient avoir honte ! Et après, on s’étonne que rien ne fonctionne à Washington ! », s’est agacé le milliardaire sur Twitter.

When will the Democrats give us our Attorney General and rest of Cabinet! They should be ashamed of themselves! No wonder D.C. doesn't work!