Trump menace de couper les vivres à l’Université de Berkeley

Los Angeles — Le président américain, Donald Trump, a menacé jeudi de couper les financements fédéraux de l’Université de Berkeley, où des manifestants ont violemment protesté la veille contre la venue d’un éditorialiste du site d’extrême droite Breitbart.

« Si l’UC Berkeley ne permet pas la liberté d’expression et pratique la violence sur des personnes innocentes qui ont des points de vue différents — PAS DE FONDS FÉDÉRAUX ? », a écrit M. Trump sur Twitter.

If U.C. Berkeley does not allow free speech and practices violence on innocent people with a different point of view - NO FEDERAL FUNDS?