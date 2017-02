Les démocrates entrent en résistance

Les opposants démocrates à Donald Trump ont promis une guerre de tranchées pour ralentir la nomination d’un juge conservateur à la Cour suprême et celles des principaux membres de son gouvernement, au risque de donner des munitions au président, élu pour « nettoyer le marais » washingtonien.

Après avoir vu la plupart de leurs efforts bloqués pendant une bonne partie des années Obama par un Congrès à majorité républicaine, les démocrates tiennent l’occasion de prendre leur revanche.

Le leader de la minorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, a d’ores et déjà prévenu qu’il insistera pour que le nouveau juge à la Cour suprême retenu par Donald Trump, Neil Gorsuch, soit confirmé avec une supermajorité de 60 votes de sénateurs sur 100.

Il n’y a que 52 sénateurs républicains, et ce scénario les obligerait à convaincre au moins huit de leurs adversaires démocrates.

En cas de blocage, les républicains pourraient aussi changer les règles pour pousser leur candidat à travers une majorité simple, « l’option nucléaire » comme est surnommée cette éventualité.

« Si nous sommes bloqués ainsi, je dirai : “Si tu peux, Mitch, prends l’option nucléaire.” Parce que ce serait une honte absolue qu’un homme de sa qualité soit négligé », a déclaré Donald Trump mercredi matin en parlant de Mitch McConnell, chef de la majorité républicaine au Sénat.

« Nous voulons qu’il [M. Gorsuch] passe par un processus de nomination élégant, et pas un processus dégradant, parce qu’ils sont vraiment dégradants de l’autre côté, et ils veulent vous faire passer pour aussi mauvais que possible, et la presse peut être très dégradante aussi », a ajouté le président lors d’une réunion avec Neil Gorsuch.

Un voeu pieux, probablement, car ces élus démocrates veulent entrer en résistance. « Les juges de la Cour suprême doivent pouvoir s’opposer à un président qui veut détourner la Constitution. J’ai de sérieux doutes sur l’aptitude du juge Gorsuch à satisfaire à cette exigence », a ainsi tweeté Chuck Schumer.

Après le décès soudain du juge Antonin Scalia en février dernier, les sénateurs républicains n’avaient pas voulu ne serait-ce qu’auditionner le candidat choisi par Barack Obama pour le remplacer, Merrick Garland.

Cette politique d’obstruction semble avoir fini par payer pour les républicains, même si le processus de confirmation du juge Gorsuch pourrait, en tout état de cause, durer plusieurs mois.

Donald Trump, lui, a fustigé le blocage systématique de ses adversaires politiques, qui ont boycotté plusieurs auditions de commissions sénatoriales pour entendre les candidats controversés pour les postes de ministre du Trésor (Steven Mnuchin) et de la Santé (Tom Price). La réponse des républicains a été cinglante : ils ont contourné mercredi la règle du quorum pour faire approuver ces deux ministres, une décision sans précédent.