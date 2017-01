Donald Trump nomme Neil Gorsuch à la Cour suprême

Photo: Susan Walsh Associated Press

Washington — Le président américain Donald Trump a annoncé mardi sa décision de nommer le juge Neil Gorsuch au neuvième siège vacant de la Cour suprême des États-Unis, ancrant ainsi dans le conservatisme l’institution qui tranche les grands débats de la société américaine.« Le juge Gorsuch a des capacités juridiques extraordinaires, un esprit brillant, une discipline remarquable », a déclaré M. Trump au terme d’un suspense savamment orchestré par la Maison-Blanche qui, jusqu’au bout, a laissé planer le doute entre deux candidats présentés comme finalistes.Sa décision devra être approuvée par le Sénat et les démocrates ont menacé de faire blocage.M. Trump aurait fait son choix parmi trois juges fédéraux tous nommés par l’ancien président George W. Bush : Neil Gorsuch, Thomas Hardiman et William Pryor.Chacun d’eux apparaissait sur la liste des 21 candidats potentiels au poste que M. Trump avait rendue publique durant sa campagne présidentielle.Le neuvième siège de juge à la Cour suprême des États-Unis est vacant depuis la mort, en février 2016, du juge Antonin Scalia.Barack Obama avait arrêté son choix sur le juge Merrick Garland, mais les sénateurs républicains avaient refusé de considérer sa candidature, arguant que le poste vacant devait être pourvu seulement après l’élection présidentielle de novembre.Ce blocage avait suscité l’indignation de l’administration Obama et des démocrates du Congrès. Le leader de la minorité au Sénat, Chuck Schumer, a prévenu que les démocrates s’opposeraient à la décision de Donald Trump, peu importe la personne retenue.