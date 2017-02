L’obscurantisme

L’unilatéralisme et l’incompétence dont fait preuve Donald Trump depuis son entrée en fonction sont sidérants. Préoccupant est évidemment le fait que le nouveau président, intoxiqué par le pouvoir, n’a sûrement pas fini de faire du dégât. Mais il y a levée de boucliers, heureusement, sur la scène internationale comme au sein de la société américaine.

Donald Trump prenant sa petitesse de vues pour des idées de grandeur, la crise ouverte par son décret anti-immigration laissera des traces indélébiles. Dans le monde comme dans la société américaine et dans l’appareil d’État. Tonitruant, il a limogé lundi soir Sally Yates, procureure générale par intérim, pour avoir refusé d’appliquer l’abominable décret qui se trouve à fermer — provisoirement ? — les frontières américaines aux citoyens de sept pays musulmans et, de façon indéfinie, aux réfugiés syriens. Un décret appliqué dans la précipitation, concocté sans consulter personne et qui, il faut bien le dire, épargne d’importants alliés commerciaux, comme l’Arabie saoudite, suivant la même logique appliquée en son temps par George W. Bush dans la foulée des attentats du 11-Septembre — alors que la majorité des pirates étaient pourtant citoyens saoudiens.

Dans le même élan et dans un geste extraordinaire destiné à étouffer la dissidence, la Maison-Blanche a par ailleurs invité lundi les fonctionnaires du département d’État qui n’étaient pas d’accord avec la nouvelle politique migratoire à remettre leur démission. Avec la crise déclenchée avec le Mexique à propos du mur, la politique antimusulmane de M. Trump est à ce jour l’expression la plus patente de la dérive autoritaire de son nouveau gouvernement.

Non moins grossier mais forcément plus sournois est le rôle de plus en plus grand que M. Trump laissera jouer à son conseiller principal Stephen Bannon, proche des milieux d’extrême droite, à la Maison-Blanche et dans l’exercice du pouvoir présidentiel. « President Bannon ? » titrait le New York Times en éditorial.

C’est ainsi que, dans un décret signé samedi, M. Trump a réorganisé le Conseil de sécurité national (CSN), organe clé dans l’élaboration de la politique étrangère américaine, en y nommant M. Bannon. Geste sans précédent. Pas même Karl Rove, éminence grise de la présidence de Bush fils, n’aura fait partie du CSN, comme le gouvernement faisait au moins l’effort de ne pas politiser ce Conseil constitué de hauts gradés militaires et de chefs du renseignement chargés de conseiller le président sur les questions d’ordre stratégique. Ce qui n’avait pas empêché, n’est-ce pas, M. Rove d’exercer sur M. Bush fils une influence indue dans le déclenchement de la guerre d’Irak.

Reste qu’à laisser ce dangereux Bannon prendre autant de place, le président Trump, qui a amplement démontré depuis dix jours que son art de la gouvernance restait à peaufiner, ouvre la porte à une refonte partisane et personnalisée des instances censées encadrer la présidence.

M. Trump est capable de gros mensonges sur des enjeux mineurs, comme les dimensions de la foule lors de son intronisation. Et d’y croire apparemment. À quels dangers son aberrante politique du mensonge et de l’intimidation, s’énerve-t-on de plus en plus dans les capitales étrangères, va-t-elle donc exposer le monde sur des enjeux plus importants, comme le nucléaire iranien, par exemple ? Samedi dernier, en conversation téléphonique, la chancelière allemande Angela Merkel a exprimé à M. Trump son opposition à son décretanti-immigration, pour se retrouver à lui donner un cours 101 sur les conventions de Genève sur le droit des réfugiés. Sa crédibilité sur la scène internationale, si tant est qu’il en ait déjà eu, ne peut pas ne pas être en train de disparaître complètement. Certes, le Canada doit composer avec son puissant voisin, mais Justin Trudeau pourra-t-il toujours faire l’impasse sur les dérapages de M. Trump ? La complaisante première ministre Theresa May mérite tout à fait de se faire taper sur les doigts par son opinion publique pour avoir invité le président à visiter la Grande-Bretagne.

Si Donald Trump finit par être déboulonné, il le sera avant tout, cela dit, par une résistance intérieure. La majorité des Américains sont remontés contre lui, mais le Parti démocrate semble trop affaibli, ou trop déconnecté, pour porter l’opposition populaire. En fait, les choses ne changeront pas tant que les républicains, qui contrôlent les deux chambres du Congrès, respecteront le « pacte du diable » — pour reprendre les mots du chroniqueur David Brooks — qu’ils ont signé avec M. Trump. Ils ont cru pendant un an et demi qu’il finirait par s’autodétruire. Ils attendent toujours. À eux maintenant de mettre les menottes au monstre qu’ils ont créé. Pour le bien de l’humanité.