Trump sur le point de teinter la Cour suprême

Donald Trump nommera mardi soir un magistrat au neuvième siège vacant de la Cour suprême des États-Unis, ancrant ainsi dans le conservatisme l’institution qui tranche les grands débats de la société américaine.

« J’ai pris une grande décision, une très grande décision relative à la Cour suprême des États-Unis et qui va être annoncée demain soir depuis la Maison-Blanche, à 20 h », a déclaré le nouveau président américain. « Il s’agit d’une personne hautement respectée et je pense que vous allez être très impressionnés par cette personne », a ajouté lundi M. Trump dans le style emphatique qui le caractérise. Le président devait initialement faire cette annonce jeudi, mais, confronté à un tollé international suscité par son décret de fermeture partielle des frontières, il a décidé de l’avancer de 48 heures.

Quand un des juges de la Cour suprême meurt ou part à la retraite, son remplaçant est nommé à vie par le président en exercice, puis confirmé par un vote du Sénat. Or cela fait presque un an que le Temple du droit, sur la colline du Capitole à Washington, n’a que huit juges au lieu de neuf. Avec quatre magistrats conservateurs et quatre progressistes, la plus haute instance judiciaire américaine fonctionne, mais est menacée de blocage.

Le choix qu’annoncera M. Trump va arrimer l’institution à droite, possiblement le temps d’une génération, au grand soulagement des religieux traditionalistes, des militants des armes à feu ou des puissants intérêts financiers.

Immigration, avortement, peine de mort, financement électoral, organisation du travail, propriété intellectuelle, liberté d’expression : la Cour suprême a en effet le dernier mot sur des questions de société cruciales, dont elle examine la constitutionnalité.

Bataille politique

Son collège normal de neuf juges était tombé à huit en février 2016 en raison du décès d’Antonin Scalia, pilier de la droite conservatrice. Le prédécesseur démocrate de Donald Trump, Barack Obama, avait proposé le magistrat Merrick Garland en mars dernier pour le remplacer, mais le Sénat, dominé par les républicains, a refusé de l’auditionner. Le malheureux juge a finalement réintégré mi-janvier son poste à la cour d’appel fédérale de Washington.

Cette politique d’obstruction critiquée, car sabotant le jeu normal des institutions, a donc fini par payer pour les républicains, mais ceux-ci peuvent s’attendre à un retour de bâton du camp des démocrates. Le chef des sénateurs démocrates, Chuck Schumer, a promis de s’opposer « bec et ongles » à un choix qu’il jugerait inacceptable.

Les républicains contrôlent 52 sièges du Sénat, mais auront besoin de 60 votes pour adouber le magistrat choisi par Donald Trump. Ce dernier sera conservateur, opposé à l’avortement, mais défenseur du port d’armes individuelles, a promis M. Trump.

Autres nominations ?

Le milliardaire avait durant sa campagne publié une liste de 21 candidats potentiels pour le poste prestigieux, la plupart étant blancs et la liste ne comportant que quatre femmes. Certains ont ouvertement fait part de leur hostilité au mariage gai, consacré en 2015 par la Cour suprême.

Selon les experts, les finalistes sont aujourd’hui Neil Gorsuch, magistrat à la cour d’appel fédérale de Denver (Colorado), William Pryor, un juge fédéral qui siège dans l’État de l’Alabama et Thomas Hardiman, juge à la cour d’appel fédérale de Pittsburgh (Pennsylvanie).