La Maison-Blanche cite l’attentat de Québec pour défendre le décret de Trump

Washington — La Maison-Blanche a utilisé lundi l’attentat de Québec dans une mosquée pour défendre le décret controversé du président des États-Unis, Donald Trump, au sujet de la sécurité nationale.

Bien que l’attaque de Québec ait fait exclusivement des victimes musulmanes, le porte-parole de la Maison-Blanche, Sean Spicer, a cité l'événement pour plaider en faveur du plan limitant l’entrée sur le territoire américain des ressortissants de sept pays à majorité musulmane (Iran, Irak, Libye, Somalie, Soudan, Syrie et Yémen).

Sean Spicer a commencé la séance d’information quotidienne devant les journalistes, lundi après-midi, en disant que Donald Trump avait appelé le premier ministre canadien, Justin Trudeau — un appel durant lequel il a offert ses condoléances et ses prières, ainsi que toute aide policière dont aurait besoin le Canada.

M. Spicer a ensuite affirmé : « C’est un terrible rappel de la raison pour laquelle nous devons demeurer vigilants. Et pourquoi le président [Trump] prend des mesures pour être proactif, et non réactif. » Plus tard dans la conférence de presse, Sean Spicer a clairement indiqué qu’il parlait du décret sur les interdictions de voyage aux États-Unis.

Sean Spicer a été interrogé sur le décret concernant les ressortissants de sept pays à majorité musulmane. En guise de réponse, il a repris sa remarque précédente : « Comme je l’ai dit dans la déclaration, le président va être très proactif dans la protection de ce pays. »