Le décret antimigratoire cause indignation et division

Des manifestations contre le décret antimigratoire ont éclaté samedi et se sont poursuivies dimanche dans différents aréroports américains, dont celui de Detroit.

Photo: Elaine Cromie / Detroit Free Press / Associated Press

Déchirement, confusion et résistance. Déjà contesté en cour, le décret anti-immigration signé par le président américain, Donald Trump, a créé du désordre dans les aéroports américains, en plus de plonger des centaines de familles dans une incrédule inquiétude.

Dimanche soir, l’incertitude continuait de régner sur l’application à la fois du décret présidentiel signé vendredi et du jugement rendu samedi soir par une cour fédérale de Brooklyn bloquant en partie ces mesures.

Pendant que des ressortissants des sept pays visés (Iran, Irak, Libye, Somalie, Soudan, Syrie et Yémen) étaient toujours détenus dans des aéroports américains, des milliers de personnes manifestaient leur soutien dans les rues de plus d’une trentaine de villes américaines.

Le décret prévoit à l’origine que les réfugiés, quelle que soit leur origine, ne pourront pas entrer sur le territoire pendant 120 jours, et pour une période indéfinie dans le cas des réfugiés syriens. Les ressortissants de sept pays à majorité musulmane ne pourront pas non plus franchir les frontières durant 90 jours.

L’American Civil Liberties Union, un groupe de défenseurs des droits civiques, a remporté une première bataille contre ces interdictions. Répondant à une requête urgente, une juge fédérale a empêché l’expulsion des personnes interpellées en vertu de ce décret à leur arrivée aux États-Unis. Entre 100 et 200 passagers ont été détenus selon le New York Times, alors qu’ils essayaient d’entrer sur le territoire munis de visas ou de permis de résident permanent.

Des familles séparées

Salimeh Maghsoudlou s’est soudainement senti « dans une grande prison » à l’annonce du décret. Originaire d’Iran, l’un des pays visés par Trump, elle a annulé un déplacement vers Montréal où se trouve actuellement son mari. Tous les deux détenteurs de la résidence permanente canadienne, ils craignaient tout de même qu’un retour à New Haven au Connecticut soit impossible pour Mme Maghsoudlou. « Je dois faire le choix très difficile entre ma carrière et ma famille », confie-t-elle au Devoir.

Chercheuse postdoctorale, elle a décroché un contrat d’enseignement à la prestigieuse Université Yale : « Je viens d’une petite province au nord de l’Iran et j’ai toujours travaillé dur toute ma vie pour arriver à l’endroit où je suis », ajoute-t-elle. Cette « aberration dans une société libre, progressiste et démocratique » l’enrage et la déçoit profondément.

Plusieurs cas semblables étaient rapportés sur les réseaux sociaux. Amin Karbasi, professeur de génie dans la même université et également Iranien, expliquait dans une vidéo sur Twitter que sa femme, en visite en Iran pour présenter leur nouveau-né à la famille, se verrait refuser le retour aux États-Unis.

« C’est très difficile d’accepter ce manque de respect, surtout qu’on ne comprend pas pourquoi les Iraniens sont visés », exprimait au Devoir Leila Ghaffari, chargée de cours à l’UQAM. Plusieurs membres de sa famille et de celle de son conjoint vivent aux États-Unis. « Ce n’est pas de la peur, c’est de l’humiliation », a renchéri son conjoint Amir Naimi. Il refuse de se rendre au sud de la frontière dans les prochains mois, maintenant que les Iraniens y sont considérés comme des citoyens de seconde classe : « Je ne veux pas subir ce traitement, qu’on me pose des questions qui touchent mon intégrité. »

Confusion

Dans un recul apparent, des conseillers de Trump ont affirmé dimanche soir que les citoyens des sept pays visés par le décret qui ont déjà un statut de résidence permanente aux États-Unis pourront finalement entrer au pays. Ils disaient le contraire depuis vendredi.

Mme Maghsoudlou a elle aussi appris, en soirée, que les résidents permanents canadiens originaires des sept pays visés peuvent toujours se rendre aux États-Unis. Son mari pourra donc aller la visiter si l’on en croit le ministre canadien de l’Immigration Ahmed Hussen.

Sa situation montre néanmoins à quel point le désordre régnait durant la fin de semaine aux États-Unis. Même les armées d’avocats dépêchés dans les aéroports par l’International Refugee Assistance Project s’avéraient incapables de distinguer clairement si des déportations avaient toujours lieu dimanche après-midi. « Nous arrivons à localiser des personnes détenues grâce à des membres de leur famille qui nous appelle, mais les agents douaniers ne coopèrent pas activement », a indiqué Betsy Fischer, directrice des politiques pour cette association. Leurs avocats volontaires étaient présents dans une douzaine d’aéroports, dont celui de Washington, au moment de ce coup de fil au Devoir.

L’Agence France-Presse rapportait quant à elle que six Syriens, dont trois enfants, refoulés à l’aéroport de Philadelphie, ont dû regagner Beyrouth au Liban.

Feu nourri de critiques

Le sénateur républicain John McCain a lui-même qualifié de « confus » ce processus entamé par Trump. Il a ajouté que la situation alimentera la propagande du groupe armé État islamique (EI) dans leur recrutement.

De Berlin au Caire, en passant par la chef de la diplomatie européenne et de la Ligue arabe, les dirigeants ont vertement condamné la mesure anti-immigration. Nombreuses ont été les personnes qui ont souligné le fait que les citoyens de l’Arabie saoudite, du Pakistan ou de l’Afghanistan n’étaient pas ciblés par le décret, et ce, même si des ressortissants de ces pays ont été associés à de récentes attaques terroristes aux États-Unis.

Au moins 10 élus républicains du Congrès ont demandé le retrait du décret et une quinzaine ont émis des réserves, souvent au nom des valeurs américaines et de la Constitution. Rob Portman, sénateur de l’Ohio, a appelé le président américain à « mettre la pédale douce », rappelant au passage que « les États-Unis ont toujours été une terre d’accueil pour les réfugiés et les immigrants ».

M. Trump semble avoir voulu adoucir sa rhétorique dimanche soir, alors qu’il publiait un communiqué pour défendre son décret. « Pour que les choses soient claires, il ne s’agit pas d’une interdiction visant les musulmans, comme les médias le rapportent faussement », s’est-il défendu.

Le nouveau président des États-Unis avait martelé en campagne électorale son intention d’interdire les immigrants musulmans. Dans son discours d’intronisation le 20 janvier dernier, il avait promis d’éradiquer « de la surface de la Terre » le terrorisme islamique radical.

Les rassemblements ont drainé des milliers de personnes, notamment à New York où des élus démocrates se sont joints aux marches. « C’est le début de la dégradation de nos libertés civiques et de nos droits constitutionnels, et nous savons où mène cette route », a lancé le maire de New York, Bill de Blasio.