Washington défend l’entrée d’un conseiller controversé au Conseil de sécurité nationale

Washington — La Maison-Blanche a défendu dimanche sa recomposition du cénacle très influent qui conseille le président sur les questions de sécurité nationale, et notamment l’arrivée de son controversé conseiller en stratégie Steve Bannon.

Vilipendé pour avoir dirigé le site d’information d’extrême droite Breitbart, M. Bannon accède au rang de membre permanent du Conseil de sécurité nationale (CSN).

Sa participation « va être cruciale » a justifié le porte-parole de la Maison-Blanche Sean Spicer, lors d’un entretien sur la chaîne ABC. « Il était officier de marine, et il a une compréhension fantastique du monde et du paysage géopolitique dans lequel nous nous trouvons », a-t-il ajouté, estimant que Steve Bannon a les capacités nécessaires pour faire le tri dans la masse d’informations fournie au CSN et conseiller au mieux le président.

Nombre d’observateurs ont également été surpris par la décision de ne pas faire participer automatiquement le chef d’état-major des armées et le directeur du renseignement américain aux réunions du Conseil. Ils ne participeront que si les sujets abordés les concernent directement, précise le décret signé samedi par Trump.

Sous le président Obama, ces personnalités étaient membres permanents du CSN et l’ancienne conseillère pour la sécurité nationale Susan Rice a vivement réagi sur Twitter dimanche, estimant « complètement dingue » de ne pas les laisser siéger en permanence au CSN. « C’est complètement dingue. Après une semaine dingue. Qui a besoin de conseil militaire ou de renseignement quand on décide de la stratégie à adopter envers le groupe EI, la Syrie, l’Afghanistan ou la Corée du nord ? », a-t-elle fulminé sur un ton ironique.

Sean Spicer a défendu cette décision par la volonté de « moderniser le CSN pour le rendre moins bureaucratique » et plus concentré sur la tâche de « fournir au président les informations dont il a besoin ».

Il a aussi expliqué que le conseiller à la sécurité nationale de M. Trump, Michael Flynn — ancien responsable du renseignement des forces spéciales et directeur du renseignement militaire —, était parfaitement au fait de ces questions.

Outre M. Bannon, les autres principaux membres permanents du CSN sont le secrétaire d’État, le secrétaire au Trésor, le secrétaire à la Défense, le secrétaire à la Sécurité intérieure, le secrétaire général de la Maison-Blanche, le conseiller à la sécurité nationale et celui à la sécurité intérieure.