Un mur. Continu. Un « énorme mur » à la frontière mexicano-américaine. C’était une des promesses phares de sa campagne, énoncée dès l’été 2015. Mercredi 25 janvier, POTUS a signé le décret qui prévoit sa construction. Or le mur scarifie déjà un tiers de la frontière et son prolongement est un projet pharaonique que le Mexique ne paiera pas. Par contre, pour les plus vulnérables, pour la classe moyenne qui peine encore à se remettre de la crise, pour les orphelins d’Obamacare, le coût va être exorbitant, à plusieurs titres.

Le coût financier

De la Californie au Nouveau-Mexique, les murs ont été construits sur des terres fédérales, mais le prolongement de la barrière murée au Texas se fera sur les terres de 300 propriétaires privés. Ce qui implique au préalable un long processus d’expropriation. Or en 2009, le Government Accountability Office a évalué le seul coût de construction du mur de 1 à 6,4 millions de dollars canadiens du kilomètre. Mais le mur ne suffit pas : il est aisé d’y appuyer une échelle, de livrer des colis par drone, de déployer des rampes par-dessus pour y faire passer une voiture (comme à Yuma, Arizona), de creuser des tunnels (comme dans le sous-sol de la ville de Nogales). Il est nécessaire, pour étanchéifier la frontière, d’y déployer des détecteurs, des caméras thermiques, du personnel : la facture monte alors à 21 millions du kilomètre. Il faut y ajouter son entretien, soit 8,5 milliards sur les 20 prochaines années, tandis que le projet de prolongement du mur oscille entre 7,8 (selon Trump) et 52 milliards (selon le MIT).

Le coût humain

À la construction de barrières a répondu une hausse majeure des morts aux frontières : depuis 2000, 6000 cadavres ont été trouvés dans les zones désertiques frontalières. Les « coyotes », passeurs parfois acoquinés avec les cartels de la drogue ou les groupes criminels, sont nécessaires pour franchir les zones les plus patrouillées. Et dans ce contexte global, les femmes sont en tête des victimes : plus de 80 % d’entre elles sont agressées sexuellement au cours de leur trajet migratoire.

Dans ce contexte, le discours du mur alimente la perception d’une zone en guerre à la frontière et légitime les opérations de groupes paramilitaires comme Three Percent Nation ou Patriotic Warriors. Mais cette violence est aussi celle des patrouilles frontalières, décrite par Todd Miller et Reece Jones. Depuis 2001, l’augmentation des effectifs et le recrutement accéléré d’anciens combattants d’Afghanistan et d’Irak a mené à un changement de mentalité, tandis que la vérification des antécédents est devenue moins rigoureuse. Le problème est devenu tel que l’embauche de Mark Morgan à la tête du Border Patrol visait justement à changer la culture de l’agence (ses problèmes de corruption et son manque d’imputabilité) : il a démissionné jeudi dernier.

Le coût politique

Le coût de la rupture avec le Mexique sera élevé, d’abord parce que c’est le second acquéreur au monde de biens manufacturés américains, ensuite parce qu’il est le premier partenaire commercial de plusieurs États frontaliers, et enfin parce qu’il joue le rôle de filtre sur le chemin des migrations illégales. En effet, le Mexique joue depuis plusieurs décennies le rôle crucial de poste frontalier avancé des États-Unis. Or, dans un pays aussi divisé politiquement que le Mexique, Trump sera parvenu à établir un consensus… contre lui. Avec l’annulation du voyage de Peña Nieto à Washington, l’« art du deal » n’aura pas tenu longtemps.

Un coût à rebond pour le Canada

Le décret présidentiel portant construction du mur est pour l’instant un effet d’annonce, passant le ballon au département concerné et la facture au Congrès. Le texte reprend le Secure Fence Act de 2006 et du IIRIRA de 1996, soulignant le besoin d’acquérir un « contrôle opérationnel total » de la frontière. Un rapport du Congressional Research Service de novembre 2016 affirme qu’ainsi le département de la Sécurité intérieure dispose de l’autorisation de murer les frontières « si nécessaire ». Or, à la demande de l’équipe de transition d’un état des frontières en décembre, le US Customs and Border Protection rapporte qu’il faudra murer plus de 640 km de frontière, au sud… mais aussi au nord, entre le Canada et le Maine, le New Hampshire, le Vermont, New York, le Montana, l’Idaho et Washington.

Ainsi, la facture du mur et des mesures migratoires est évaluée à entre 380 et 620 milliards de dollars américains, avec à la clé le tassement du taux de croissance, l’augmentation du prix des biens de consommation courante et du chômage. En première ligne : les pauvres et la classe moyenne.

Mais dans le monde de Trump, fortifier les États-Unis ramènera prospérité et abondance. Dans ce monde de « faits alternatifs », 2+2 = 5. Jusqu’à nouvel ordre.