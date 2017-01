Déclaration de guerre économique

Dans son discours inaugural, Donald Trump a déclaré une véritable guerre économique contre toutes les autres nations du monde dans le but avoué de redonner aux États-Unis sa gloire d’antan. Sa stratégie est fort simple, c’est celle du gros « bully » qui s’en prend aux autres un par un et qui réussit par là à terroriser tout le monde. Donald est incapable de voir, ou plutôt refuse d’admettre que la véritable cause du déclin des États-Unis tient beaucoup plus à la mauvaise répartition de la richesse qui prévaut dans ce pays, à son refus de rendre les principaux services citoyens accessibles à tous, au racisme et au militarisme, à la corruption et à son mauvais système de gouvernance. Faute de vouloir corriger les véritables problèmes, Donald Trump entend s’attaquer aux autres. Une seule façon pour les pays du monde de mater ce président indécent : s’unir et résister, pratiquer la non-violence active et montrer aux Américains qu’un monde différent est possible. L’heure n’est plus à la complaisance !