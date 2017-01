Les populismes, la presse et Trump

On a souvent affirmé que les leaders populistes étaient propres aux cultures et traditions latines, mais voilà que le monde et les États-Unis en particulier découvrent qu’ils sont surtout le résultat d’un contexte et de certaines conditions sociales qui le favorisent.

Le nouveau président américain a très tôt mis en évidence une approche populiste semblable à ce que nous connaissons en Amérique latine. Pour les populistes, la priorité est l’établissement d’un lien direct avec la population, sans la médiation des partis politiques, de leurs idéologies ou programmes. Seule compte la parole du chef.

Les médias, porteurs d’une diversité d’opinions et d’analyses basées sur les faits, peuvent rapidement devenir un obstacle à cette relation. La stratégie est alors de les contourner. D’abord, en condamnant le journalisme critique, en cherchant à lui faire perdre sa légitimité, en l’accusant de partialité et de manque d’objectivité. Ensuite, en renforçant tous les moyens de communication permettant un lien direct avec les « masses anonymes ».

Hyperactivité médiatique

Pour le moment, Donald Trump privilégie l’usage de Twitter, mais peut-être arrivera-t-il à multiplier les moyens de communication directe. Par exemple, une chaîne de nouvelles telle que Fox News pourrait relayer ses positions sans filtre critique. En Amérique latine, les présidents Chávez et Correa (Venezuela et Équateur) ont transformé des médias publics en médias « officiels ».

De cette manière, les positions officielles sont relayées, généralement de manière laconique. En effet, le message principal n’est pas, en général, le contenu informationnel, mais plutôt l’intention du dirigeant. Il s’agit d’indiquer ce que l’on prétend faire plutôt que ce que l’on fait réellement.

Une autre caractéristique importante du phénomène est son intensité. Les nouvelles se succèdent chaque jour, voire plusieurs fois par jour. Cela permet d’être omniprésent dans l’actualité et dans les conversations. Et cela transforme également les médias malgré eux. Ils multiplient les spéculations et les opinions pour tenter de dénicher la cohérence que l’on est en droit d’attendre des politiques publiques. Mais le rythme des nouvelles ne permet de conclure aucun cycle de discussion et d’analyse. Ainsi, le leader et ses positions gagnent une présence unique en leur genre.

Un autre effet de ce procédé est la distraction qui découle de l’hyperactivité médiatique du leader « charismatique ». L’attention de l’opinion publique est sollicitée sans égard à l’importance relative des faits, car tout ce qu’il dit, du banal à l’anecdotique en passant par l’invraisemblable, est sujet à nouvelle. Pendant ce temps, le gouvernement agit ou aborde des sujets transcendants sur lesquels, par contre, l’information sera parcellaire.

Vérité et messianisme

Pour le leader populiste, l’objectivité n’est pas de mise. Le but fixé est plus important que les moyens de l’atteindre. Nos sociétés entretiennent un dialogue constant sur les moyens de l’action politique. Mais dans le cadre mental du chef populiste, le mensonge devient un moyen comme un autre. Il conserve, de toute façon, sa crédibilité auprès de ses suiveurs. Sa version vaudra celle des médias critiques, voire la supplantera. L’important est ce qui « devrait être », et non « ce qui est ».

Ainsi, de fil en aiguille, la parole du leader devient vérité. « Vous êtes des dizaines de millions venus participer à ce mouvement sans précédent », disait Trump le jour de son intronisation. Le lendemain, le président condamnait les médias qui ne comprenaient pas le moment « transcendant », le « tournant historique » qu’il venait d’inaugurer. Après la condamnation, le boycottage ? La presse, laisse-t-il entendre, tourne le dos au peuple et à l’histoire. C’est une guerre annoncée.

Le propre des populismes est la construction d’un lien identitaire entre un chef et un peuple. Dans le cas de Trump, le mépris des oligarchies, boucs émissaires du malheur des exclus, est un instrument de lien identitaire. Leader et population sont d’accord sur « qui sont les méchants ». Le chef populiste est la personne forte, presque téméraire, qui va lutter contre ce pouvoir occulte.

Rejet des élites

Le fait qu’il fasse lui-même partie de l’oligarchie ne semble pas empêcher Trump d’incarner le rejet des élites corrompues. Car l’espoir que le président américain a fait naître conduit également à une forme de déni. Ses suiveurs ferment les yeux sur les contradictions, car ce sont les leurs. Trump a réussi sa campagne d’identification avec le peuple. Il passe désormais à une autre étape : celle du « je suis vous ». Comme il l’a dit lui-même lors de son assermentation : « Ça va permettre au peuple de redevenir le dirigeant de la nation. » Cette identification avec le peuple est une source de pouvoir exceptionnelle.

Dans ce cadre, la polarisation avec les médias d’information trouve son utilité précisément dans le fait que cela permet au leader de démontrer, quotidiennement, qu’il y a des opposants. Chaque jour, il faut les combattre, car ils ne comprennent pas qu’ils font du mal au peuple !

Un pouvoir personnel

Le leader populiste se situe au-dessus de la mêlée. Il est d’abord, comme Trump, un outsider de la politique ou des partis. Ses façons excentriques renforcent l’idée qu’il n’est pas comme les autres : il est exceptionnel ! Tout se centre sur sa personne, aucune institution n’est nécessaire pour valider son action ou sa parole, surtout pas un parti politique.

Les populistes passent au-dessus des lois et des institutions, ce qui n’annonce rien de bon dans le système très institutionnalisé des États-Unis. Le gendre de Trump ne devrait pas avoir le poste qu’il occupe à la Maison-Blanche ? Pas grave, on a interprété la loi en conséquence. On ne peut mettre fin à « Obamacare » que par une loi ? Pas grave, on commence tout de même par décret. Ce n’est qu’un début. Pour garder le pouvoir de sa parole, le leader doit remplir ses promesses dès le commencement, par décret s’il le faut.

Ces phénomènes populistes ne se produisent pas n’importe quand. Il ne suffit pas non plus qu’il y ait un illuminé quelconque pour que les gens le suivent. Il faut un contexte socio-économique et politique qui rende acceptables et légitimes les postures de rédemption.

En Amérique latine, cela arrive plus fréquemment parce que, justement, il y a une forte inégalité sociale. Mais il y a également une condition particulière : des laissés-pour-compte qui ont conscience de leurs droits. En cela, le contexte états-unien est semblable. Les électeurs et les suiveurs de Trump sont des mécontents du système qui veulent régler leurs comptes par l’intermédiaire d’un sauveur.

Est-ce un phénomène passager ? Qui sait, compte tenu des cycles rapprochés de changement des conditions de vie et de travail dus à l’évolution des technologies, peut-être que le phénomène sera moins passager qu’on ne le pense ? D’ici peu, ce sera au tour de l’intelligence artificielle de mettre au chômage d’autres travailleurs, des cols blancs cette fois-ci : ils iront grossir les rangs des mécontents. Alors que les gouvernements renforcent ce système d’enrichissement par cycles technologiques, peut-être adhéreront-ils à de nouveaux sauveurs ?