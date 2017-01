Entrepreneurs en déconstruction

Elle, défenseure à son corps défendant du divorce avec l’Union européenne ; lui, président ultraprotectionniste aux réactions épidermiques. La première ministre Theresa May fait le pari risqué de penser que la Grande-Bretagne pourra compter sur Donald Trump dans l’ère post-Brexit.

Dans le grand mouvement de réordonnancement que le monde semble être en train de vivre, la rencontre de vendredi entre M. Trump et Mme May à la Maison-Blanche était symboliquement importante, à défaut d’être substantielle. Leur conversation a été polie et leur conférence de presse, plutôt vide, sauf pour montrer à quel point l’un et l’autre étaient publiquement prêts à toutes les complaisances pour faire croire à la pérennité de la « relation spéciale » anglo-américaine.

Il est manifeste qu’ils voudront faire front commun contre l’Union européenne (UE), avec laquelle Mme May se voit obligée de rompre d’une manière ou d’une autre et dont M. Trump souhaite l’implosion dans l’intérêt du rétablissement de la « grandeur » des États-Unis. Mais on peut difficilement parler d’âmes soeurs sur le plan idéologique. Mme May n’est pas, après tout, le démolisseur des institutions internationales (l’OTAN, l’ONU…) que M. Trump se propose de devenir. Il serait du reste étonnant que se développe entre eux la complicité qui a existé à une autre époque entre Margaret Thatcher et Ronald Reagan. Autrement plus criantes sont en fait les affinités populistes du président Trump avec Nigel Farage, l’ancien chef du parti UKIP (europhobe et anti-immigrant), dont M. Trump a ouvertement souhaité qu’il devienne l’ambassadeur britannique aux Nations unies.

Les « vieux pays », nommément l’Allemagne et la France, angoissent devant la manière dont M. Trump compte exercer le pouvoir américain — et se tiennent à distance. Par contraste, Londres s’est démené pour entrer dans les bonnes grâces de M. Trump (sur la question israélo-palestienne, notamment) et Mme May a fait des pieds et des mains pour être le premier leader étranger à rencontrer le nouveau président. Ce qui n’est pas des plus adroits.

Entendu que le Royaume-Uni a besoin que son alliance avec les États-Unis reste solide, alors que vont commencer les négociations de divorce avec l’UE. M. Trump, dont les propos décousus sous-évaluent en tout la complexité des enjeux, a acquiescé en souhaitant qu’un accord de libre-échange anglo-américain soit conclu « très rapidement » — ce qui est objectivement impossible. Mais à avoir voulu dans la précipitation se coller à M. Trump, Mme May a invité la comparaison, politiquement nuisible, avec l’ex-premier ministre Tony Blair, perçu comme le « caniche » de George W. Bush pendant la guerre d’Irak. Aussi, elle aura intérêt à ne pas trop attendre de sa relation avec ce président imprévisible, pour qui l’« Amérique d’abord » tient lieu de principe de politique étrangère.

Dans un monde plus serein, le processus de mondialisation que traverse l’humanité serait plus altermondialiste. Malheureusement, le procès qui mérite d’être fait à la mondialisation, aux traités de libre-échange et à l’Union européenne n’est pas celui que lui font M. Trump et Mme May.

Armé d’un cabinet d’idéologues dangereux et de bonzes de la haute finance, le matamore milliardaire s’est fait mal élire en prétendant que le salut passait par l’isolationnisme et la redynamisation d’une stratégie industrielle dépassée, fondée sur la négation des enjeux du réchauffement climatique.

De son côté, Mme May a poussé l’arnaque la semaine dernière jusqu’à menacer, faute d’obtenir une entente qui lui convienne avec l’UE, de faire du Royaume-Uni un paradis fiscal — c’est-à-dire un pays aux antipodes d’une conception du développement humain attentive à la justice sociale plutôt qu’à l’accumulation capitaliste. Certes, le choix du Brexit a été empoisonné par des accents xénophobes, et le poison demeure, mais il reste que ce choix était plus fondamentalement un coup de gueule collectif contre une « démocratie » déconnectée où se creusent les inégalités sans que s’en émeuvent les élites qui tiennent le pouvoir.

Quel monde attendre de cette « relation spéciale » revisitée ? Une entreprise de déconstruction qui aura — peut-être — des conséquences accidentellement utiles, mais qui sera — sûrement — tirée à hue et à dia.