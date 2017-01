Pas prêt à payer pour le mur? Annulez votre visite, dit Trump à Peña Nieto

Washington — Le président des États-Unis Donald Trump a fait monter encore un peu plus la tension avec le Mexique jeudi en conseillant à son président Enrique Peña Nieto d’annuler sa visite à Washington s’il ne souhaite pas payer le mur à la frontière.

« Les États-Unis ont un déficit des échanges commerciaux de 60 milliards avec le Mexique. Depuis le début de l’[accord de libre-échange] ALENA, c’est un accord qui ne va que dans un sens, avec énormément de pertes d’emplois et d’entreprises », a lancé le président républicain sur Twitter.

« Si le Mexique n’est pas prêt à payer le mur, qui est vraiment nécessaire, ce serait mieux d’annuler la rencontre à venir », a-t-il ajouté, évoquant la rencontre prévue dans cinq jours à la Maison-Blanche.

The U.S. has a 60 billion dollar trade deficit with Mexico. It has been a one-sided deal from the beginning of NAFTA with massive numbers...

of jobs and companies lost. If Mexico is unwilling to pay for the badly needed wall, then it would be better to cancel the upcoming meeting.