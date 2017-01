L’emmurement

Autre jour, autres décrets présidentiels. Donald Trump a posé mercredi les premières briques à sa promesse de « construire un mur » à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Promesse démagogique, bien entendu. Au demeurant, México est certes en position de faiblesse, mais ne dispose pas moins d’une certaine capacité de résistance.

Build the Wall ! aura été l’un des principaux cris de ralliement des troupes de Donald Trump en campagne électorale, et l’expression principale du climat de xénophobie dans lequel ont baigné les engagements du futur président en matière d’immigration. Que ce mur existe déjà depuis longtemps sur une partie de la frontière et que son prolongement ne constituera pas une réponse adéquate aux enjeux que soulève l’immigration illégale n’aura jamais réussi à percer le mur de bêtises et de demi-vérités qui ont entouré le débat électoral. Que M. Trump fasse construire ce mur à coups de milliards de dollars, en prétendant pouvoir le faire rembourser aux contribuables américains par le gouvernement mexicain, n’annulera pas la nécessité d’en arriver un jour à une forme de régularisation, en tout ou en partie, du statut des millions d’illégaux qui ont fait leur vie aux États-Unis et contribué au développement de leur économie.

De George Bush fils à Barack Obama, il y a au moins 15 ans que démocrates et républicains tentent de s’entendre sur un début de solution. M. Trump renvoie ce nécessaire débat aux calendes grecques en préconisant, au nom de la sécurité nationale et de sa logique protectionniste, une stricte politique d’emmurement qui aura inévitablement de funestes conséquences sociales et humaines. « Une nation sans frontières n’est pas une nation », s’est-il justifié avec cette lapalissade. Le mur n’est pas du reste le fin mot de l’histoire : M. Trump a en outre annoncé l’application de mesures additionnelles et radicales d’expulsion des illégaux, tel que promis en campagne, et l’on s’attend à ce qu’il signe sous peu d’autres décrets — aux accents clairement anti-musulmans — visant à suspendre pour un temps indéterminé l’accueil de migrants et de réfugiés en provenance de pays pourtant déchirés par la guerre comme la Syrie, l’Afghanistan, l’Irak et la Somalie.

Et comme si cela ne suffisait pas, Donald Trump, après avoir affirmé en matinée que la torture était parfaitement justifiée dans la lutte contre le terrorisme, en a remis au sujet du problème — imaginaire — de la fraude électorale, en promettant, sur Twitter, de lancer une « enquête majeure » sur cette question. Imaginaire parce que le fait est parfaitement bien documenté, contrairement à ce qu’aiment insinuer les républicains élection après élection, que les cas de fraude électorale sont rarissimes aux États-Unis. Ce qui n’a pas empêché M. Trump de réaffirmer mercredi, s’agissant d’expliquer pourquoi il n’avait pas remporté une majorité du vote populaire lors de la présidentielle, qu’au moins trois millions d’immigrants illégaux avaient voté pour la démocrate Hillary Clinton…

Ainsi s’amorce sa présidence. Dans une cacophonie de mensonges et de propos délirants.

Le président mexicain, Enrique Peña Nieto, sera à Washington le mardi 31 janvier pour rencontrer M. Trump. Des voix se sont immédiatement élevées au Mexique pour que M. Peña Nieto boycotte ce tête-à-tête. Comment en effet s’y prendre avec un homme qui va jusqu’à menacer de faire payer le mur au Mexique en puisant dans les 25 milliards $US que les migrants mexicains envoient chaque année à leur famille ?

Reste que México est objectivement en position de faiblesse par rapport à Washington (comme le Canada d’ailleurs), alors que la Maison-Blanche vient d’annoncer son intention de renégocier l’ALENA. Que cet accord implose et l’économie des États-Unis en souffrirait certainement, comme six millions d’emplois sont tributaires des exportations américaines au Mexique. Mais il est clair que l’économie mexicaine, dont 80 % des exportations s’en vont aux États-Unis, en souffrirait davantage.

Le Mexique, cela dit, n’est pas entièrement désarmé. Les États-Unis sont notamment dépendants de la collaboration du Mexique dans la lutte contre le trafic de drogue et dans le contrôle des migrants qui viennent d’Amérique centrale. Les négociations s’amorçant, México aura intérêt à jouer ces cartes pour faire pression sur le nouveau président américain sans se laisser intimider. Comme la force est le seul langage qu’il connaît.