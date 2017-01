Trump veut une enquête sur de prétendues fraudes électorales

Washington — Le président américain Donald Trump a annoncé mercredi qu’il allait demander « une grande enquête » sur de prétendues fraudes électorales lors des scrutins de novembre, pour lesquelles aucune preuve n’a été rendue publique à l’heure actuelle.

« Je vais demander une grande enquête sur les fraudes électorales, notamment sur les électeurs inscrits pour voter dans deux États, les illégaux et même ceux enregistrés sur les listes électorales et qui sont décédés (et pour certains depuis longtemps) », a-t-il indiqué sur Twitter au petit matin.

I will be asking for a major investigation into VOTER FRAUD, including those registered to vote in two states, those who are illegal and....