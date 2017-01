Donald Trump dénonce des «millions» de votes illégaux

Washington — Le nouveau président américain, Donald Trump, estime que des millions de personnes ont voté illégalement aux élections de novembre, selon la Maison-Blanche mardi, qui n’a toutefois apporté aucune preuve pour étayer ces affirmations.

Quelques heures après que le milliardaire a dit aux chefs du Congrès que jusqu’à cinq millions de personnes pourraient avoir voté illégalement, le porte-parole de la Maison-Blanche Sean Spicer a confirmé les vues du président, lors de son point de presse quotidien.

« Selon ses propos, de trois à cinq millions de personnes pourraient avoir voté illégalement, un chiffre basé sur les études que nous avons vues, a déclaré M. Spicer. Je crois que le président pense cela depuis un moment en raison des études et des informations dont il dispose. »

Il n’existe aucune preuve publique d’éventuelles fraudes lors des dernières élections du 8 novembre. Si ces affirmations étaient vraies, cela constituerait le plus gros scandale politique de l’histoire du pays.

Cependant, a noté M. Spicer, Donald Trump a confiance dans les résultats des élections.

Le magnat de l’immobilier a perdu le vote populaire contre son adversaire démocrate Hillary Clinton, qui a remporté 2,9 millions de voix de plus, mais il a malgré tout remporté le scrutin grâce à la répartition des grands électeurs État par État (304 grands électeurs contre 227 pour Mme Clinton).

Sean Spicer a avancé que selon « les études et les preuves » que « des gens » ont portées à l’attention de M. Trump, 14 % des votants « n’étaient pas des citoyens américains ».

M. Trump avait déjà cité par le passé une étude du centre de recherche Pew de 2012 selon laquelle plus de « 1,8 million de personnes décédées figuraient sur les listes électorales ». Mais ce rapport ne fournissait aucun élément permettant de penser que des personnes auraient pu voter pour le compte de ces personnes décédées.

Il a aussi cité des travaux de la Old Dominion University suggérant que 14 % des non-citoyens affirmaient être enregistrés sur les listes électorales. Cette dernière étude a été pointée du doigt pour son manque de fiabilité.

Interrogé pour savoir si la Maison-Blanche pourrait demander l’ouverture d’une enquête sur ces éventuelles fraudes électorales, Sean Spicer a dit : « Peut-être que nous le ferons. »

Relancé par un journaliste, il a dit : « Tout est possible ».« Il n’y a pas d’enquête, j’ai dit que c’était possible. Tout est possible. C’était une question hypothétique », a-t-il ajouté.